Lukratives Angebot: Wird Benny Blanco jetzt ein Fußmodel?

Benny Blanco (38) könnte schon bald ein neues Geschäftsfeld erschließen: Nachdem seine schmutzigen Füße in den letzten Wochen für Schlagzeilen sorgten, soll der Musikproduzent nun ein ziemlich lukratives Angebot des Creator-Clubs "The Circle" erhalten haben. Wie das Portal TMZ berichtet, möchte die Mitgliedschaftsplattform Benny dabei unterstützen, einen Abo-Account für Fuß-Content zu starten. In einem Brief an den 38-Jährigen macht "The Circle" demnach deutlich, dass sie ihm helfen wollen, das virale Interesse in bare Münze zu verwandeln. Die Plattform verspricht dem Produzenten professionelle Unterstützung bei Filmstrategien, Kamerawinkeln und sogar speziellen "Fußkamera"-Inhalten, um seine Beiträge ansprechend zu gestalten.

Das Angebot kommt nicht von ungefähr. Nachdem Bennys Füße im Internet viral gingen, erhielt er auf der Plattform WikiFeet eine durchschnittliche Bewertung von drei von fünf Sternen. "The Circle" betont in ihrem Schreiben, dass es eine überraschend große Zielgruppe für solche Inhalte gibt – etwas, das Benny vermutlich bereits selbst bemerkt hat. Um den Deal noch attraktiver zu machen, stellt die Plattform dem Musiker zudem Kooperationen in Aussicht und bietet ihm sogar an, als Juror bei ihrem "Prettiest Feet"-Wettbewerb mitzuwirken. Nun liegt es an Benny, ob er bereit ist, in dieses ungewöhnliche Geschäft einzusteigen.

Die Aufregung um Bennys Füße entstand, nachdem er diese in der ersten Episode seines Videopodcasts auf das Sofa legte. Die Sohlen waren bräunlich verfärbt und ganz offensichtlich ungewaschen. Benny musste deswegen fiese Kommentare über sich ergehen lassen. Seine Ehefrau Selena Gomez (33) stand ihm nach dem Vorfall zur Seite und postete ein liebevolles Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie ihm einen Kuss gab. "Ich verliebe mich jeden Tag mehr und mehr in dich, mein Liebling", schrieb die Sängerin dazu.

YouTube/ Friends Keep Secrets Selena Gomez und Benny Blanco in dessen Podcast "Friends Keep Secrets"

Getty Images Benny Blanco auf dem Coachella 2022

Getty Images Benny Blanco, Produzent