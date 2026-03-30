Verliebt auf Tour: Cruz Beckham und Jackie total glücklich

Cruz Beckham (21) und seine Freundin Jackie Apostel zeigen sich während der Europa-Tournee seiner Band The Breakers so verliebt wie nie zuvor. Der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) teilte auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen, die ihn gemeinsam mit der 30-jährigen DJane zwischen Auftritten in London, Paris und Amsterdam zeigen. Auf den Bildern sind die beiden Hand in Hand zu sehen, wie sie gemeinsam durch die Straßen schlendern. Außerdem posierten Cruz und Jackie Rücken an Rücken, bevor er die Bühne betrat. Mit einem augenzwinkernden Kommentar zu seiner Herkunft versah er den Beitrag mit der Bildunterschrift "Batman ist ein Nepo-Baby", woraufhin Familie und Fans ihre Unterstützung zeigten.

Die Resonanz auf den Post ließ nicht lange auf sich warten. Oma Sandra, die Mutter von David, gehörte zu den ersten, die gemeinsam mit Jackie unter dem Beitrag Herz-Emojis hinterließen. Nach den erfolgreichen Konzerten in Europa hat Cruz bereits die nächsten Pläne für seine Band bekannt gegeben. In einem Video auf Instagram kündigte er die zweite Etappe der "For Your Love"-Tour an, die ihn und The Breakers nach Nordamerika führen wird. Die Tour startet am 28. Juli in Washington D.C. und macht unter anderem Station in Brooklyn, Toronto, Chicago, Minneapolis, Seattle, Portland, San Francisco und Los Angeles, bevor es zurück nach England geht.

Schon bei seinem Start der UK-Tour war Jackie immer wieder an seiner Seite, verfolgte die Auftritte vom Bühnenrand und zeigte damit, wie eng sie den Weg des Sängers begleitet. Während Cruz auf der Bühne an seinem eigenen Sound feilt und mit Songs wie "Loneliest Boy" persönliche Töne anschlägt, scheint er privat auf eine konstante Unterstützerin zählen zu können: Die DJane reist mit, steht im Hintergrund bereit und teilt mit ihm nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch das Leben on the road.

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Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Jackie Apostel im März 2026

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel in Paris

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Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel, Sänger