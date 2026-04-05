Das ist Tom Cruises persönlicher Favorit unter seinen Filmen

Tom Cruise (63) hat in seiner langen Karriere schon in zahlreichen Blockbustern mitgespielt und ist vor allem für seine spektakulären Actionfilme bekannt. Doch sein persönlicher Liebling unter seinen eigenen Werken ist ausgerechnet kein Actionkracher, sondern Stanley Kubricks (†70) Drama "Eyes Wide Shut". In einem Gespräch mit CNN-Moderator Larry King (†87) verriet der Schauspieler damals, dass er sich den Film gleich zweimal hintereinander angesehen habe. Zuerst sah er ihn allein im Kino, bevor er ihn ein zweites Mal gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Nicole Kidman (58) schaute, die ebenfalls in dem Film mitwirkte.

"Ich war erstaunt von dem Film, verblüfft, und fühlte mich unglaublich stolz auf den Film und darauf, Teil dieses Werkes gewesen zu sein", schwärmte Tom in dem Interview. Er betonte außerdem, wie sehr er die Filme des legendären Regisseurs bewundere. Mit diesen Aussagen widersprach der Schauspieler gleichzeitig hartnäckigen Gerüchten, nach denen Kubricks fordernde Arbeitsweise am Set das Ende seiner Ehe mit Nicole verursacht haben soll. Beide Schauspieler erinnerten sich später positiv an die gemeinsame Arbeit, auch wenn die Dreharbeiten lang und anspruchsvoll waren.

Doch nicht nur vor der Kamera brilliert Tom. Erst vor wenigen Monaten überraschte der Schauspieler mit einem ganz besonderen Auftritt am Set des neuen Star Wars-Films "Starfighter". Wie Regisseur Shawn Levy (57) gegenüber New York Times berichtete, tauchte Tom völlig unerwartet am Drehort auf – und mischte sich prompt unter die Crew. "Jetzt steht da Tom Cruise, der, bewaffnet mit einer Kamera, seine sehr teuren Schuhe ruiniert", erzählte Shawn begeistert. Der Actionstar ließ es sich angeblich nicht nehmen, selbst Hand anzulegen, schnappte sich das Regiebuch und übernahm für eine Szene kurzerhand die Regie.

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Getty Images Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

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Imago Bei den 53rd Annual Saturn Awards in Los Angeles: Tom Cruise

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Imago Bei den 53. Saturn Awards in Los Angeles: Tom Cruise mit zwei Auszeichnungen