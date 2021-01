David Hasselhoff (68) mistet aus! Der Schauspieler kann auf eine langjährige Hollywoodkarriere zurückblicken, in denen er in die unterschiedlichsten Rollen geschlüpft ist. Aufgrund seiner zahlreichen Jobs, vor allem vor TV-Kameras, hat sich demnach auch schon das eine oder andere Objekt aus einer Produktion bei ihm zu Hause angesammelt. Doch mit dem neuen Jahr will sich der Baywatch-Star nun von einigen Andenken seiner Filmlaufbahn trennen!

"Alles muss raus!", betont David in einem Instagram-Clip und lässt die Kamera daraufhin durch den Raum schwenken, der überfüllt ist mit allerhand Gegenständen. Was der Darsteller im Einzelnen an seine Fans versteigern will, ist auf der Plattform Live Auctioneers zu sehen: Neben einem Hasselhoff-Pappaufsteller, zahlreichen Fanartikeln mit seiner Unterschrift und verschiedenen Kleidungsstücken gibt David ein ganz besonderes Stück TV-Vergangenheit her: Das Auto K.I.T.T. aus der beliebten 80er-Jahre-Serie "Knight Rider", in der er die Hauptrolle des Michael Knight verkörpert hatte.

Noch 19 Tage können Interessenten ein Gebot für den schwarzen Wagen abgeben – doch dafür müssen sie ziemlich tief in die Tasche greifen. Der aktuelle Preis liegt bei umgerechnet über 56.000 Euro. Die Expertise der Fachleute liegt allerdings noch ein gutes Stück darüber: Bis zu 244.000 Euro könnte das Gefährt Schätzungen nach einbringen.

K.I.T.T. aus "Knight Rider"

David Hasselhoff im Oktober 2018 in West Hollywood

David Hasselhoff im März 2018

