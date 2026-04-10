Kein DSDS: Alexander Klaws würde heute nicht mehr teilnehmen

Alexander Klaws (42) hat eine überraschende Beichte gemacht: Der allererste Gewinner von Deutschland sucht den Superstar würde mit seinem heutigen Wissen "wahrscheinlich nicht" mehr an der RTL-Castingshow teilnehmen. Das verriet der Sänger jetzt am Rande der Musicalpremiere von Zurück in die Zukunft in Hamburg. 2003 gewann Alexander im großen Finale gegen Juliette Schoppmann (46) und legte in den Jahren danach eine erfolgreiche Karriere als Musicaldarsteller, Sänger und Moderator hin. Doch die Zeiten haben sich geändert – und auch Alexander selbst ist heute ein anderer Mensch als damals, wie er erklärt.

Dennoch betont der 42-Jährige ausdrücklich, dass er seine Teilnahme an der Show keinesfalls bereut. "Ich habe niemals auch nur eine Sekunde lang bereut, dass ich dort hingegangen bin. Ich habe aus dem, was es dann war, das Beste gemacht und bin auch noch dabei. Ich bin auch längst nicht am Ende meiner Ziele und Träume", erklärte Alexander im Interview mit OKmag.de. "Damals war eine ganz andere Zeit. Und ich war vom Alter, vom Wesen her ein anderer Mensch", fügte er hinzu. Auch wenn er sich heute anders entscheiden würde, sei alles richtig gewesen, wie es war: "Selbst wenn ich heute hingehen würde, glaube ich, würde ich den ganzen Laden auch noch mal auf links drehen. Aber ich bin froh, dass ich heute nicht mehr hingehen muss, sondern damals hingegangen bin."

Mit DSDS-Juror Dieter Bohlen (72) pflegt Alexander bis heute einen guten Kontakt. Der 72-Jährige besuchte vor einigen Wochen sogar das Musical "Tarzan", in dem sein ehemaliger Schützling die Hauptrolle spielte. "Wir haben sehr, sehr regelmäßig Kontakt und halten uns mal hier und da auf dem Laufenden", erzählte der Musicalstar. Die beiden tauschen sich regelmäßig über ihre Projekte aus – während Dieter wissen wollte, wie es im Dschungel war, fragte Alexander nach der neuen DSDS-Jury mit Bushido (47). Was die Zukunft bringt, ließ Alexander offen, deutete aber an, dass seine Fans ihn möglicherweise bald wieder im TV sehen könnten.

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Getty Images Alexander Klaws, Sänger

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ActionPress Alexander Klaws und Juliette Schoppmann

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Dieter Bohlen und Alexander Klaws bei der ARD-Sendung "Beckmann", 2003