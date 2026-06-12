Hintergedanken: Auch deshalb nahm Marlene an GNTM teil

Beim Screening des Finales der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel in Berlin hat Marlene, die Fünftplatzierte der Show, gegenüber dem Sender Joyn offen über die Beweggründe der Kandidaten gesprochen – und dabei eine ehrliche Aussage gemacht, die viele Fans wohl schon länger geahnt haben dürften. "Wir würden alle lügen, wenn wir nicht sagen, wir hätten es nicht auch für die Reichweite gemacht", erklärte die 20-Jährige. Damit bestätigte sie, was oft als Vorwurf im Raum steht: dass Social-Media-Follower für viele Teilnehmer mindestens genauso verlockend sind wie eine klassische Modelkarriere.

Reichweite allein sei aber kein Garant für Erfolg, stellte das Model klar. "Jetzt kommt es drauf an. Was machst du damit? Machst du es richtig? Dann schaffst du es auch weiter. Und wenn du es schleifen lässt, bringen dir die Follower-Anzahlen auch nichts ...", so die Erftstädterin. Bei ihr selbst läuft das Modelleben nach dem Finale rund: "Ich bin sehr zufrieden und bekomme weiterhin Jobs. Ich möchte dieses Modelleben jetzt einfach weiterführen." Die Influencer-Seite sieht sie dabei eher als Begleiterscheinung: "Klar, Influencer sein gehört einfach dazu." Demnächst soll sie auf mehreren Laufstegen für eine sogenannte "familiäre Marke" zu sehen sein – weitere Details wollte sie noch nicht verraten.

"Germany's Next Topmodel" läuft seit 2006 und ist seit jeher ein Sprungbrett – ursprünglich primär für die Modewelt, heute auch für Social-Media-Karrieren. Siegerin und Sieger der aktuellen Staffel waren Aurélie und Ibo, die sich das Cover des Magazins Harper's Bazaar sicherten. Rund um die Show gibt es derweil auch Spekulationen über mögliche neue Konzepte: Moderatorin Heidi Klum (53) äußerte sich zuletzt eher zurückhaltend zu einer möglichen Allstars-Staffel und betonte, dass sie es generell besser finde, neuen Talenten eine Chance zu geben.

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Marlene beim Alpro-Casting

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ProSieben/Max Montgomery Anna, Alexavius, Anika, Ibo, Aurélie, Godfrey, Marlene, Tony, Daphne und Luis beim GNTM-Walk

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Imago Heidi Klum am Set von "Germany’s Next Topmodel" in Los Angeles, 14. März 2025

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