Adele als Stargast? Gordon Ramsays zweite Netflix-Show kommt

Gordon Ramsay (59) bekommt eine zweite Netflix-Dokumentation. Nach dem großen Erfolg seiner ersten Show "Being Gordon Ramsay" hat der Streamingdienst nun wohl eine sechsteilige Fortsetzung in Auftrag gegeben, wie die Zeitung The Sun unter Berufung auf einen Insider berichtet. Die Kameras sollen den Starkoch erneut in seinem hektischen Alltag begleiten – diesmal im Vorfeld der Feierlichkeiten seines 60. Geburtstags im November. Ein besonderes Highlight könnte dabei ein Auftritt von Adele (37) sein, denn Gordons Ehefrau Tana ist ein riesiger Fan der Sängerin.

"Being Gordon Ramsay ist die größte Non-Fiction-Serie, die Netflix je hatte", verriet eine Quelle gegenüber der Zeitung. Der Wunsch nach einer zweiten Staffel sei daher enorm gewesen, und als die Idee aufkam, Gordons 60. Geburtstag zu dokumentieren, habe Netflix sofort zugestimmt. Die Hoffnung sei, dass Adele bei der Party singen werde, was "ein echter Coup" wäre. Gordon selbst äußerte sich zu seinen Geburtstagsplänen und erklärte, dass er gerne eine gemeinsame Feier mit Tana veranstalten möchte, da sie ihren 40. Geburtstag nicht richtig gefeiert habe. "Sie liebt Adele", sagte Gordon und schwärmte von der Künstlerin, die er in Las Vegas beim Auftritt im Colosseum gesehen hatte.

Bereits in der ersten Staffel der Netflix-Dokumentation gab Gordon Einblicke in sein Privatleben, darunter in die Verlobung seiner Tochter Holly mit dem Schwimmer Adam Peaty (32). Die beiden haben im Dezember geheiratet, und Gordon hat in Adam offenbar mehr als nur einen Schwiegersohn gefunden. In einem Podcast verriet der Koch laut Daily Mail kürzlich, dass Adam ihn "Dad" nennt. Gordon zeigte sich gerührt von der engen Beziehung zu seinem Schwiegersohn und betonte, wie sehr er und Tana das Paar schätzen. Die enge Bindung wurde auch öffentlich sichtbar, als Gordon seinem neuen Familienmitglied nach dessen Hochzeitsrede seine Unterstützung aussprach.

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Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London

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Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch

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Getty Images Adele, Sängerin

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