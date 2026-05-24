Darum lässt Hayden Panettiere Männer in Memoiren anonym

Hayden Panettiere (36) hat in ihrer neuen Autobiografie "This Is Me: A Reckoning" schockierende Erlebnisse aus ihrer Zeit als junger Hollywoodstar geschildert – darunter Übergriffe durch einen oscarprämierten Schauspieler und Regisseur sowie einen sehr bekannten britischen Sänger. Die Identität der beiden Männer gibt die Schauspielerin in ihrem Buch nicht preis. Nun hat sie in der "Tamron Hall Show" erklärt, warum sie darauf verzichtete, die Betreffenden namentlich zu nennen. "Ich wollte meine Geschichten erzählen, ohne andere durch den Dreck zu ziehen", sagte sie und ergänzte: "So sehr ich die Leute auch benennen möchte – das ist immer noch eine Branche, in der ich existieren muss."

Dass es sich bei ihrer Entscheidung, auf Namen zu verzichten, zudem um eine Schutzmaßnahme handelt, machte Hayden gegenüber The Hollywood Reporter deutlich: "Es sollte mich und mein Unternehmen davor schützen, von sehr verärgerten berühmten Personen verklagt zu werden." Gleichzeitig wehrte sich die 36-Jährige in der Sendung gegen den Vorwurf, die Schilderungen dienten lediglich der Vermarktung ihres Buches. "So etwas denkt man sich nicht aus, nur um ein Buch zu verkaufen. Tut mir leid, ich mache das schon zu lange", stellte sie klar.

In ihrem Buch beschreibt Hayden unter anderem eine Situation auf einer privaten Party, bei der ein oscarprämierter Schauspieler und Regisseur vor ihr seine Genitalien entblößte. Außerdem erinnert sie sich an eine heikle Szene an Bord einer Yacht: Eine ihr vertraute Person habe sie neben einen unbekleideten britischen Musiker ins Bett gelegt. Sie flüchtete, bevor etwas passieren konnte. Mit ihrem Buch hofft Hayden nach eigenen Worten, anderen Betroffenen aus der Entertainmentwelt eine Stimme zu geben und den Blick auf das zu lenken, was hinter den Kulissen passiert, ohne gleichzeitig mit dem Finger auf einzelne Stars zu zeigen. Gegenüber der Zeitung New York Times erklärte sie: "Es war beängstigend, und ich weiß, dass ich für viele junge Frauen in meiner Branche spreche, die das Gleiche erlebt haben. Manche sprechen offen darüber, andere sind nicht bereit oder werden es nie sein. Ich hoffe, ich kann den Menschen die Augen öffnen." Haydens Buch "This Is Me: A Reckoning" ist jetzt überall im Handel erhältlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere im März 2023

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Hayden Panettiere in New York, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere