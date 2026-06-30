Anna-Maria Ferchichi reagiert auf Kritik zur Wohnzimmerdecke

Schon wieder Wirbel um Anna-Maria Ferchichi (44) und ihre Luxusvilla in Grünwald bei München: Die Ehefrau von Rapper Bushido (47) plant die nächste Umgestaltung in ihrem Zuhause. Diesmal soll die rund 6,90 Meter hohe Wohnzimmerdecke neu gestaltet werden. Kaum hatte sie diese Pläne angekündigt, hagelte es Kritik von ihren Followern. Viele warfen ihr vor, im Haus nie wirklich zur Ruhe zu kommen und ständig etwas verändern zu müssen. Andere fragten, warum sie sich einfach nicht zufriedengeben könne. In ihrer Instagram-Story ließ Anna-Maria die Kritik jedoch nicht unkommentiert stehen.

"Ich bin mal kurz in die Kommentare gehüpft und mal wieder ein wenig verwundert, wie viele sich getriggert fühlen, weil wir unser Haus umgestalten", schrieb sie dort. Außerdem ergänzte sie: "Ich wusste auch gar nicht, dass es eine Norm gibt, wie oft man es machen darf." Damit machte die 44-Jährige deutlich, dass sie sich von der Kritik ihrer Follower nicht beeindrucken lässt.

Anna-Maria und Bushido leben seit Anfang 2026 hauptsächlich in der 849 Quadratmeter großen Luxusvilla in Grünwald bei München. Zuvor hatte die Familie mehrere Jahre in Dubai verbracht, bevor sie ihren Hauptwohnsitz wieder zurück nach Deutschland verlegte. Gemeinsam haben die beiden acht Kinder. Seit dem gemeinsamen Neustart in Grünwald zeigt die Ehefrau des Rappers immer wieder, wie wichtig ihr ein gemütliches Familiennest ist und wie viel Zeit sie in Einrichtung und Dekoration steckt.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren Instagram-Followern ihre Decke, Juni 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Villa von Bushido und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi