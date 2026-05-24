"Juckt keinen": Fynn Lukas Kunz scherzt über Single-Leben

Mit einem Augenzwinkern gibt Fynn Lukas Kunz (28) auf Instagram Einblicke in seinen Single-Alltag. In einem neuen Video mit dem Titel "Wie Single ich bin" ist der Realitystar in seiner Küche zu sehen, wie er sich eine Pasta kocht und das fertige Gericht in eine Bowl füllt – um dann kurz innezuhalten, in die Kamera zu schauen und zu sagen: "Eigentlich kann ich auch aus der Pfanne essen – juckt eh keinen." Auch in der Bildunterschrift des Posts betont er lakonisch: "Interessiert halt wirklich niemanden."

Seit Juli 2025 ist der 28-Jährige offiziell von seiner Freundin Laeny getrennt und genießt seither das Leben als Solo-Mann. Dass er seinen Beziehungsstatus mit Humor nimmt, macht der Clip deutlich: Die kleine Szene wirkt wie ein selbstironischer Kommentar darauf, dass im Single-Haushalt niemand zuschaut oder urteilt, wenn man beim Essen weniger auf Etikette achtet. Mit seinem Video reiht sich die Reality-TV-Bekanntheit in einen trendigen Social-Media-Stil ein, in dem Nutzer ihren Alltag mit selbstkritischen, witzigen Einblicken teilen.

Vor vier Monaten klang bei Fynn durch, dass hinter dem selbstironischen Single-Content ein echter Wunsch steckt. Im RTL-Interview erklärte er ganz offen, worauf er bei seiner Traumfrau Wert legt. "Ich brauche eine Liebe, die Spaß macht. Jemanden, mit dem ich viel lachen kann, mit dem man Pferde stehlen und auch mal völligen Quatsch machen kann. Loyalität ist mir extrem wichtig. Sie sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen, über sich lachen können, ein Familienmensch sein und Lust haben, mit mir die Welt zu entdecken", sagte er. Und er legte mit einem Satz nach, der perfekt zu seinem Humor passt: "Kurz: ein bisschen durchgeknallt, so wie ich."

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Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Influencer

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Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Laeny, Influencer

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Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, TV-Bekanntheit

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