Neu auf Amazon Prime: Rachethriller "Promising Young Woman"

Auf Amazon Prime Video geht ein sehenswerter Rache-Thriller an den Start: "Promising Young Woman" ist einer der meistdiskutierten und gefeiertsten Filme der vergangenen Jahre. Das Regiedebüt von Emerald Fennell (40), die vielen Serienfans aus "The Danish Girl" bekannt ist, wurde bei den Oscars gleich fünfmal nominiert – unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Im Zentrum steht Cassandra, gespielt von Carey Mulligan (40), die nachts allein durch Clubs zieht, sich scheinbar völlig betrunken gibt und so gezielt vermeintlich "nette Kerle" anzieht. Was diese Männer dann erwartet, ahnen sie zunächst nicht.

Der Film, der etwa von Filmstarts als "richtig schön böser Rachefilm" beschrieben wird, verbindet bitteren, pechschwarzen Humor mit verstörenden Momenten. Nach außen wirkt Cassandra wie eine orientierungslose Partygängerin, doch in Wahrheit verfolgt sie einen präzisen Plan: Sie führt Männer vor, die ihre moralische Fassade fallen lassen, sobald sie glauben, eine hilflose Frau vor sich zu haben. Erst nach und nach erfahren die Zuschauer, welches traumatische Erlebnis sie auf diesen gnadenlosen Kurs gebracht hat. Emerald Fennell nimmt dabei nicht nur übergriffige Männer ins Visier, sondern zeigt auch Frauen, die wegsehen oder problematische Verhaltensmuster verharmlosen.

Carey Mulligan, die kürzlich von König Charles III. (77) den Verdienstorden erhielt, beeindruckt im Film mit ihrer nuancierten Darstellung. Die Schauspielerin zeigt Cassandra mal eiskalt berechnend, mal sichtbar verletzt und voller Frust über eine Vergangenheit, die sie nie verarbeitet hat. Die eindringliche Atmosphäre des Rachethrillers wird durch einen Soundtrack gestützt, der Pop-Hits auf neue, oft unheimliche Weise einsetzt – etwa in Form einer markant verfremdeten Version von Britney Spears' (44) "Toxic". "Promising Young Woman" ist bissig, brillant – und ab sofort bei Amazon Prime verfügbar.

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Getty Images Der "Promising Young Woman"-Cast beim Sundance Film Festival 2020

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Getty Images Emerald Fennell bei der Loewe Menswear Spring/Summer 2025 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2024

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Getty Images Carey Mulligan, Schauspielerin