"Niemals damit gerechnet": Ist Raffa Plactic etwa verliebt?

Raffa Plastic lässt aktuell die Herzen ihrer Fans höherschlagen: Die Reality-Bekanntheit sorgt mit einem romantischen Hinweis auf Instagram nun für reichlich Gesprächsstoff. In ihrer Story zeigte Raffa einen großen Blumenstrauß und heizte damit sofort die Liebesgerüchte an. Ein Fan konnte seine Neugier nicht länger zurückhalten und schrieb ihr in einer Direktnachricht: "Wir wollen endlich wissen, wer!" Gegenüber ihren Followern reagierte die Influencerin jedoch weiterhin geheimnisvoll und gab nur vorsichtig Einblicke in ihre aktuelle Situation.

In ihrer Instagram-Story machte Raffa deutlich, wie besonders diese neue Entwicklung für sie ist. "Ich bin seit zehn Jahren Single. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich wieder sowas erleben darf", schwärmte sie. Zudem gab sie ein kleines Update: "Wir haben bis jetzt schon sieben Dates gehabt und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze hinführen wird." Konkrete Details zu der Person an ihrer Seite behält die Netz-Bekanntheit aber weiterhin für sich. Ihren Fans stellt sie jedoch in Aussicht: "Wenn die Zeit reif ist, werde ich mehr verraten."

Raffa gewährt ihren Followern immer wieder persönliche Einblicke in ihren Alltag und ihre Gefühlswelt. Die Influencerin wurde einem breiten Publikum bekannt, als sie am Reality-Format The 50 teilnahm und sich am Ende der letzten Staffel sogar den Sieg sicherte. In ihrem Liebesleben war es in den vergangenen Jahren jedoch eher ruhig geblieben, und Raffa betonte mehrfach, dass sie auch als Single glücklich sei. Umso größer ist nun das Interesse ihrer Community, die sie seit Langem auf ihrem Weg begleitet. Ob Raffa ihre neue Liebe bald tatsächlich öffentlich machen wird, bleibt jedoch noch offen.

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Amazon Prime Video Raffa's Plastic Life, "The 50"-Star

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Instagram / raffasplasticlife Raffa's Plastic Life im Januar 2025

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Instagram / raffasplasticlife Raffa Plastic, Reality-TV-Bekanntheit

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