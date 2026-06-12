"The Boys"-Schöpfer reagiert auf den heftigen Finale-Frust

Das Finale von "The Boys" hat viele Zuschauer gespalten – und jetzt hat sich Serienschöpfer Eric Kripke (52) erstmals ausführlich zu dem Sturm der Entrüstung geäußert, der nach der letzten Folge der Amazon-Serie losbrach. In einem Interview mit TVLine entschuldigte er sich bei enttäuschten Fans, stellte aber gleichzeitig klar, dass er hinter den Entscheidungen steht, die er und sein Autorenteam getroffen haben. "Es tut mir leid, wenn ich euch enttäuscht habe, aber es war die Geschichte, die ich erzählen wollte", sagte Eric. Dabei betonte er, dass der Online-Aufschrei nur einen winzigen Teil des Gesamtpublikums widerspiegle: "Wir haben deutlich mehr als 60 Millionen Zuschauende. Dadurch wird der Online-Sturm, der sich sehr allumfassend anfühlt, tatsächlich zu einem Bruchteil eines einzelnen Prozentpunkts."

Trotz der Kritik sieht Eric in dem hitzigen Diskurs auch etwas Positives. Gegenüber TVLine erklärte er, dass er alles lese, was online über die Serie geschrieben werde – auch wenn er wisse, dass das nicht unbedingt gesund sei. "Wenn sie darüber streiten, sie hassen und sich damit auseinandersetzen, dann ist das alles Leidenschaft. Meine Aufgabe ist es, eine emotionale Reaktion hervorzurufen, nicht unbedingt vorzuschreiben, wie diese emotionale Reaktion aussehen soll", meinte er. Die Zuschauerratings auf Rotten Tomatoes zeigen, dass die Stimmung tatsächlich schlechter wurde: Während die ersten Staffeln noch Werte von über 80 Prozent erreichten, landete die fünfte und letzte Staffel bei lediglich 50 Prozent. Bei den Kritikern hingegen kam das Finale mit 93 Prozent gut an.

Das Ende der Serie sorgte bereits zuvor für Wirbel: Elon Musk (54) hatte sich auf X über das Finale ausgelassen und dabei einen offenen Schlagabtausch mit Eric geliefert – obwohl er zugeben musste, "The Boys" gar nicht gesehen zu haben. Für Gesprächsstoff sorgte unter anderem ein Milliardär im Finale, der verblüffende Ähnlichkeiten mit dem Unternehmer aufweist. Während die Diskussionen rund um das Serienende also weitergehen, ist das Franchise selbst noch nicht am Ende: Eric arbeitet aktuell als ausführender Produzent an dem Spin-off "Vought Rising", das sich um die Figuren Soldier Boy und Stormfront dreht. Die Dreharbeiten wurden bereits abgeschlossen, der Start bei Prime Video ist für 2027 geplant.

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Amazon MGM Studios "The Boys", Staffel 5

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Getty Images Eric Kripke posiert 2025 bei einem Event in West Hollywood

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Getty Images Unternehmer Elon Musk im Mai 2025 in Washington