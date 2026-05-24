Prinz Harry will Kriegsschlacht in Afghanistan verfilmen

Prinz Harry (41) plant, eine der blutigsten Schlachten des Afghanistankriegs für Netflix auf die Leinwand zu bringen. Der Herzog von Sussex hat zusammen mit seiner Frau Meghan (44) über ihre Produktionsfirma Archewell die Rechte an dem Memoir "No Way Out" von Major Adam Jowett erworben. Das Buch schildert die acht Wochen dauernde Belagerung von Musa Qala im Jahr 2006, bei der sieben britische Soldaten ihr Leben verloren. Mit der Verfilmung hat Harry den erfahrenen Drehbuchautor Matt Charman beauftragt. Einem Vertrauten des Prinzen zufolge handelt es sich dabei um ein Herzensprojekt: "Das ist ein Leidenschaftsprojekt für ihn. Er treibt es voran", zitiert The Sun die Quelle.

Bei der Belagerung von Musa Qala in der Provinz Helmand waren Fallschirmjäger und Soldaten der Royal Irish aus der Easy Company in einem Haus eingeschlossen und wurden unter anderem von mauerdurchbrechenden Geschossen angegriffen. Das Buch, das 21 Tage der Kämpfe beschreibt, schildert Berichten zufolge, wie den Soldaten die Rationen und die Batterien für ihre Nachtsichtgeräte ausgingen. Sie mussten sich gegen bis zu 300 Angreifer verteidigen. In den vier intensivsten Wochen des Gefechts verbrauchten die Soldaten ein Viertel aller Maschinengewehrmunition, die britische Streitkräfte in jenem Jahr in Afghanistan insgesamt einsetzten.

Harry hat selbst einen engen Bezug zu Afghanistan: Er absolvierte zwei Einsätze in dem Land, zunächst 2007 bis 2008 und dann erneut 2012 bis 2013. In seiner Autobiografie "Reserve", die 2023 erschien, beschrieb er ausführlich seine Erfahrungen als Soldat und sprach offen über die psychischen Belastungen des Kriegseinsatzes. Der Prinz hatte in dem Buch auch erklärt, dass seine Zeit in der Armee ihn nachhaltig geprägt habe.

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