Bizarre Beziehung: Ex-Prinz Andrew nannte Sarah "fette Kuh"

Ein pikantes Detail aus dem britischen Königshaus sorgt für Aufsehen: Laut der Autorin Tina Brown soll Andrew Mountbatten-Windsor (66), der frühere Duke of York, seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) im Jahr 2015 während eines Treffens in der Royal Lodge in Windsor öffentlich blamiert haben. Tina Brown schildert in ihrem Buch "The Palace Papers", dass ein namentlich nicht genannter Medienmanager bei dem Vorfall anwesend war – und tief geschockt reagierte. Demnach betrat Andrew den Raum, in dem Sarah und der Gast gerade zusammensaßen, und fragte: "Was machst du mit dieser fetten Kuh?"

Die anwesende Person sei laut Tina Brown von Andrews "Sadismus" regelrecht erschüttert gewesen. "Ich dachte: 'Was für ein Ar...loch.' Sie muss sich verbiegen, um zu gefallen. Sie hat Angst vor ihm", wird die Quelle in dem Buch zitiert. Tina Brown beschreibt zudem die besondere Dynamik zwischen den beiden Ex-Partnern. "Was auch immer das Wesen ihrer merkwürdigen Abmachung ist – der Deal scheint zu sein, dass er ihr aus der Klemme hilft, wenn sie in Schwierigkeiten steckt", schreibt sie. "Sie unterstützt ihn, wenn er von Skandalen heimgesucht wird." Die Autorin bezeichnet dies als "Symbiose des bloßen Überlebens."

Trotz der Schilderungen aus Tina Browns Buch trat Sarah in der Vergangenheit öffentlich als Unterstützerin ihres Ex-Mannes auf. In einem Auftritt bei "Good Morning Britain" im Jahr 2023 verteidigte sie Andrew mit deutlichen Worten: "Er ist ein freundlicher, guter Mann, und ich denke, das Scheinwerferlicht muss von ihm genommen werden, damit er sein Leben wieder aufbauen kann." Über den gemeinsamen Großeltern-Status sagte sie außerdem: "Er ist ein sehr guter Großvater." Andrew und Sarah waren nach zehn Jahren Ehe 1996 geschieden worden, lebten danach aber noch fast zwei Jahrzehnte gemeinsam in der Royal Lodge. König Charles III. (77) ließ das frühere Ehepaar dort zuletzt ausziehen.

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Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

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Getty Images Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor, 2024

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor