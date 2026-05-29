Urlaubsunfall: Professor Greens Sohn musste ins Krankenhaus

Kurzer Schock für Professor Green (42) und seine Familie: Der britische Rapper musste seinen fünfjährigen Sohn Slimane während eines gemeinsamen Urlaubs in die Notaufnahme bringen. Bereits am Vortag hatte der Kleine beim Herumtollen einen Schneidezahn verloren – dabei sei er jemandem mit dem Kopf ins Gesicht gestoßen, als er alle abküssen wollte. Am nächsten Morgen folgte dann der nächste Unfall: Slimane stürzte von einer Seilrutsche und zog sich dabei den Verdacht auf einen Handgelenkbruch zu. Sowohl Professor Green als auch seine Ex-Verlobte Karima McAdams teilten die Erlebnisse mit ihren Followern in den Instagram-Storys.

Während Karima einen fröhlichen Schnappschuss der drei postete und das Urlaubschaos mit den Worten "A+E im Urlaub ist ein absoluter Klassiker.. Nie ein langweiliger Moment, oder?" kommentierte, zeigte Professor Green ein Foto von Slimane im Krankenhaus. Darauf sitzt der Kleine auf einer Untersuchungsliege, den linken Arm in Gips und in eine Decke gewickelt. Der Rapper kommentierte das Bild trocken: "Erster Zahn raus, erster Arm gebrochen... schöne Ferien." Außerdem fiel ihm noch auf, was Slimane an den Füßen trug – und witzelte über den Zustand seiner Söckchen: "Schau dir seine Socken an."

Professor Green, der mit bürgerlichem Namen Stephen Manderson heißt, und die Schauspielerin Karima waren von 2019 bis 2024 ein Paar und verlobten sich im Oktober 2021. Gemeinsam haben sie Sohn Slimane, der im März 2021 zur Welt kam. Obwohl die Beziehung im April 2024 öffentlich als beendet bekannt wurde, kümmern sich beide weiterhin gemeinsam um ihren Sohn. Wie schwer ihm die Trennung nach wie vor fällt, hatte der 42-Jährige zuletzt in der Sendung "Celebs Go Dating" offen gezeigt, als er unter Tränen über das Scheitern der Beziehung sprach und betonte, wie wichtig es ihm sei, trotz allem ein präsenter Vater zu sein: "Ich hatte kein Kind, um nicht mit ihm aufzuwachen."

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Getty Images Professor Green im September 2019

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Instagram / professorgreen Karima McAdams und Professor Green

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Getty Images Professor Green, Rapper