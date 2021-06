Bandelt Angelina Jolie (46) wieder mit ihrem Ex Jonny Lee Miller (48) an? Die Schauspielerin macht momentan eine schwere Zeit durch: Sie hatte monatelang vor Gericht um das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder gekämpft – und letztendlich den Prozess gegen ihren Ex Brad Pitt (57) verloren. Doch Angelina scheint sich gut davon abzulenken: Sie verbringt momentan viel Zeit mit ihrem Verflossenen Jonny, mit dem sie von 1996 bis 1999 verheiratet war. Er hat sogar schon zwei ihrer Söhne kennengelernt!

Paparazzibilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die "Mr. & Mrs. Smith"-Darstellerin beim Verlassen einer Wohnung in New York. Dort soll sie ihren Ex besucht haben – und ihm auch ihre Kids Knox Jolie-Pitt (12) und Pax Thien Jolie-Pitt (17) vorgestellt haben. "An ihrem ersten Abend mit Jonny nahm Angelina nur Knox mit [...]. Knox ist ein artiges Kind und ich kann mir vorstellen, dass sie beschlossen hat, dass es am einfachsten ist, wenn er mit ihm zuerst Bekanntschaft ist", meint die Quelle. Am nächsten Tag soll der Brite dann auch den 17-Jährigen kennengelernt haben.

Auch sonst scheint Angelina nach den Strapazen der vergangenen Monate definitiv nach vorne zu schauen: Sie ließ sich vor wenigen Tagen sogar ein neues Tattoo stechen. Der italienische Spruch "Eppur si muove, zu Deutsch "und doch bewegt es sich" ziert nun ihren Unterarm. Das Zitat von Galileo Galilei bedeutet im übertragenen Sinne, dass die Wahrheit am Ende immer siegen wird.

Anzeige

Getty Images Jonny Lee Miller, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie im Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de