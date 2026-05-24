Anna-Carina Woitschacks ehrliche Worte über ihre Beauty-OPs

Bei Let's Dance hat Anna-Carina Woitschack (33) im Rahmen eines Formats namens "Quick-Quiz Extreme" überraschend offene Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Die Schlagersängerin wurde in dem Clip von RTL nach ihren Beautygeheimnissen gefragt – und sprach dabei ganz unverblümt über ihre Schönheitseingriffe. Auf die Frage "Hast du Silikonbrüste?" antwortet sie ganz klar mit "Ja", ebenso auf die Frage, ob sie schon mal Botox benutzt habe.

Damit klärt Anna-Carina ganz offen und ehrlich auf, was an ihrem Körper nicht natürlich ist. Neben ihren gemachten Brüsten begeistert die Fans aktuell eins besonders: ihr gestähltes Sixpack. Die Ex von Stefan Mross (50) macht keinen Hehl aus ihrem harten Training für "Let's Dance". Stolze neun Stunden verbringt sie täglich für die Tanzshow im Trainingssaal. Zu den Früchten ihrer Arbeit gehören ein neues Körpergefühl und beeindruckende Muskeln, jedoch muss sie auch hier und da Tribut zahlen: Kürzlich berichtete Anna-Carina, sie habe bei einer Probe ihren Zehennagel eingebüßt.

Anna-Carinas Einsatz lohnt sich: Die 33-Jährige hat sich mit ihrem Engagement und ihrer positiven Ausstrahlung bis ins Finale von "Let's Dance" getanzt. An der Seite von Evgeny Vinokurov (35) wird sie am kommenden Freitag gegen die übrigen Finalisten, Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) sowie Sportler Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35), um den Titel "Dancing Star 2026" kämpfen. Im Halbfinale am vergangenen Freitag schied überraschend Ross Antony (51) aus – der Publikumsliebling und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) schafften es nur auf Platz vier.

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Imago Anna-Carina Woitschack, Schlagersängerin

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov