Brooke Shields verrät: Sie hatte keine Affäre mit JFK Jr.

In einer TV-Show hat Brooke Shields (60) jetzt offen über ihre frühere Verbindung zu John F. Kennedy Jr. (†38) gesprochen – und dabei klargestellt, dass es sich dabei um keine richtige Affäre handelte. In der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" wurde die Schauspielerin auf die FX-Serie "Love Story" angesprochen, die die Liebesgeschichte zwischen JFK Jr. und Carolyn Bessette vor ihrem Tod im Jahr 1999 nachzeichnet. "Ich hatte keine Liebesgeschichte, ich war crazy, crazy verliebt", erklärte sie in der Sendung. "Wir haben uns gedatet, aber ich habe nie mit ihm geschlafen, ich weiß also nicht, ob das zählt." Sie fügte hinzu: "Er war wunderbar zu mir."

Bereits in einem Interview mit dem Magazin People berichtete Brooke, wie sie davon erfuhr, dass sie in der Serie erwähnt wird – und zwar über ihre Tochter Rowan Henchy, die als Produktionsassistentin an "Love Story" mitgewirkt hat. "Das war etwas seltsam", sagte sie. "Meine Tochter rief mich an und sagte: 'Oh mein Gott, du wirst in Love Story erwähnt', und fragte: 'Stimmt das?'" Die Schauspielerin gestand ihr daraufhin bereitwillig, dass an der Sache etwas dran sei. Rowan griff das Thema auch selbst auf und postete einen TikTok-Clip, in dem sie fragte, ob JFK Jr. ein guter Küsser gewesen sei. Darauf antwortete ein eingeblendeter Text: "Einer der Besten."

Daneben sprach Brooke bei Andy Cohen auch kurz über ihren verstorbenen langjährigen Freund Michael Jackson (†50) und den neuen Kinofilm "Michael" über sein Leben. Den Film habe sie noch nicht gesehen, wolle ihn aber noch nachholen. Sie soll darin laut eigener Aussage nicht vorkommen. Auf die Frage, ob sie wegen des Films beunruhigt sei, antwortete sie: "Nein, er war mein lieber Freund." Brooke war mit Michael Jackson seit ihrer Kindheit befreundet. Sie ist seit 2001 mit dem Drehbuchautor und Produzenten Chris Henchy verheiratet und hat mit ihm zwei Töchter: Rowan, 23, und Grier, 20.

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Getty Images Schauspielerin Brooke Shields im Mai 2024

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Getty Images John F. Kennedy Jr., 1999

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Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihren Töchtern, März 2025