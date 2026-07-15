Skurriler Flirt: Patricia Blanco blitzt bei Achim Petry ab

Eigentlich schien Patricia Blanco (54) beim Schlagermove in bester Flirtlaune und bereit für ein bisschen Knistern im Backstage-Bereich – doch ihre eigenwillige Charmeoffensive endete abrupt. Die Unternehmerin hatte sich laut Schlagersänger Achim Petry (51) an ihn herangemacht und ihm mit vielsagendem Blick zugeraunt, dass sie besonders auf Männer stehe, die optisch "leicht verbraucht" wirken. Der Sohn von Wolfgang Petry (74) dachte jedoch gar nicht daran, auf den überraschenden Flirtversuch einzugehen. Im Podcast "DREWS CORDALIS PETRY – Kids-Club" erzählte Achim nun, warum er über den Spruch der 54-Jährigen herzlich lachen musste und er ihr letztlich einen klaren Korb gab.

Ereignet hat sich die charmant-skurrile Flirt-Panne auf dem Hamburger Schlagermove, wo Patricia am ersten Juli-Wochenende vor rund 200.000 feiernden Fans die Funken sprühen ließ. Als sie bei dem Musiker mitten im Trubel auf Tuchfühlung ging, zog dieser sofort die Reißleine und stellte unmissverständlich klar, dass er glücklich verheiratet und somit absolut "nicht zu haben" sei. Einen Konter in Bezug auf die Frage, wer hier nun tatsächlich verbraucht wirke, verkniff er sich, wie Achim lachend andeutete. Patricia habe sich von der schnellen Absage jedenfalls völlig überrascht gezeigt und direkt nachgefragt: "Hast du mir gerade einen Korb gegeben?!"

Während Achim sein Familienleben abseits der Bühne und gelegentlicher TV-Ausflüge weitgehend aus dem Rampenlicht heraushält, geht Patricia gewohnt offen mit ihrem Liebesleben um. Die Tochter von Roberto Blanco (89) nimmt ihre Fans im Netz regelmäßig mit auf die Suche nach dem passenden Partner und teilt die Höhen und Tiefen ihres Single-Daseins mit viel Selbstironie. Dass der Flirtversuch auf dem Schlagertruck diesmal erfolglos blieb, verbucht die realityerprobte Unternehmerin jedenfalls ganz locker unter der Kategorie Lebenserfahrung.

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Collage: IMAGO / BREUEL-BILD, Imago Collage: Patricia Blanco und Achim Petry

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IMAGO / Future Image Achim Petry und seine Ehefrau Giovanna Cali, Dezember 2025

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ActionPress Patricia Blanco, Reality-TV-Darstellerin