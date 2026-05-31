Gewusst? Mit ihr war Christoph Maria Herbst früher liiert

Bevor Schauspieler Christoph Maria Herbst (60) seine große Liebe gefunden hat, war er mit einer anderen Schauspielerin zusammen: Marie Zielcke. Die beiden machten ihre Beziehung 2006 offiziell, als sie gemeinsam beim Deutschen Fernsehpreis in Köln auftraten, wie T-Online berichtet. Rund zwei Jahre dauerte ihre erste Liebesphase – dann kam es zur Trennung. Doch damit war die Geschichte der beiden noch nicht zu Ende: Sie gaben sich eine zweite Chance und versuchten, die Beziehung neu aufleben zu lassen.

Der zweite Anlauf hielt jedoch nicht lange. Anfang 2010 berichtete Bild von einem erneuten Liebes-Aus. Der Anwalt von Marie bestätigte die Neuigkeit damals mit den Worten: "Ja, es stimmt, Marie Zielcke und Christoph Maria Herbst haben sich bereits im Sommer getrennt. Die beiden bitten um Verständnis, dass sie keine weiteren Erklärungen über die Gründe abgeben werden." Dieses Mal war die Trennung endgültig.

Christoph fand danach sein Glück mit Gisi – das Paar ist seit 2012 verheiratet. Der Schauspieler hält sein Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, gibt aber gelegentlich kleine Einblicke. Im Herbst 2024 verriet er dem Magazin Gala sein Rezept für eine glückliche Ehe: "Kommunikation. Auf jeder Ebene. Auch Sex ist Kommunikation. Es gibt so viele Männer in meinem Alter, die sich nicht mehr emotional äußern können. Wir kommunizieren eine Menge und lachen viel. Humor, auch Selbstironie, ist das Salz in der Suppe einer guten Beziehung." Kinder haben Christoph und Gisi keine – der Schauspieler erklärte 2021 gegenüber dem Branchenblatt Quotenmeter, dass es sich in keiner seiner Beziehungen so ergeben habe.

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Imago Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer" im Zoo Palast Berlin

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Getty Images Christoph Maria Herbst und Marie Zielcke, März 2007

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Getty Images Christoph Maria Herbst und Gisi Herbst beim Deutschen Filmball in München, Januar 2025