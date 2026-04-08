Bill Gates muss sich Befragung zu Jeffrey Epstein stellen

Bill Gates (70) wird im Rahmen einer Untersuchung zum Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) vor einem Ausschuss von US-Abgeordneten aussagen müssen. Der Microsoft-Mitgründer soll voraussichtlich am 10. Juni befragt werden, wie mehrere US-Medien wie CBS News und CNBC übereinstimmend unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichten. Laut einem Statement eines Sprechers des Unternehmers begrüße Bill die Gelegenheit, vor dem Ausschuss zu erscheinen. Der 70-Jährige sei "niemals Zeuge von Epsteins illegalen Handlungen oder daran beteiligt" gewesen, wolle jedoch die Fragen des Ausschusses beantworten, "um dessen wichtige Arbeit zu unterstützen".

In der Vergangenheit war Bill mehrfach mit Jeffrey in Verbindung gebracht worden. Bereits im Oktober 2019 berichtete New York Times, dass es mehrere Treffen des Milliardärs mit Epstein gegeben habe. Das Wall Street Journal schrieb wenige Jahre später, dass dieser damit gedroht haben könnte, eine Affäre von Bill mit einer russischen Bridge-Spielerin aufzudecken. In Anfang 2026 neu veröffentlichten Akten entsteht ebenfalls der Eindruck, dass Jeffrey den Unternehmer aufgrund außerehelicher Affären erpressen wollte. Laut einem Vertreter der Gates Foundation zeigten die "komplett absurden und vollkommen falschen Behauptungen" eines "erwiesenen, verärgerten Lügners" nur, dass Epstein angeblich frustriert darüber gewesen sei, keine Beziehung zu Gates gehabt zu haben, wie Gala berichtet.

Bill hatte bereits Anfang 2025 im Gespräch mit dem Wall Street Journal die Treffen mit Jeffrey als "großen Fehler" bezeichnet. Der Microsoft-Mitgründer ließ ausrichten, dass es bei den Zusammenkünften um philanthropische Belange gegangen sei. "Ich hatte Affären, eine mit einer russischen Bridge-Spielerin, die ich bei Bridge-Veranstaltungen getroffen hatte, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennengelernt hatte", erzählte er später Mitarbeitern der Gates Foundation laut eines Berichts des Wall Street Journal vom Februar. "Ich habe nichts Illegales getan. Ich habe nichts Illegales gesehen", habe Gates dabei ebenfalls zum Ausdruck gebracht. Er habe nie Zeit mit Opfern, "den Frauen in seinem Umfeld", verbracht und Zeit mit Epstein zu verbringen, sei "ein riesiger Fehler" gewesen.

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Getty Images Bill Gates 2023

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Imago Jeffrey Epstein in New York, 2015

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Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, September 2018