Jeff Bezos plant Einstieg bei Liverpool im Investorenteam

Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) könnte bald Mitbesitzer einer der bekanntesten Fußballclubs der Welt werden. Wie Sky News berichtet, plant der 62-jährige US-Milliardär den Einstieg beim FC Liverpool – und zwar als Teil eines Investorenkonsortiums, das derzeit Gespräche mit dem aktuellen Club-Eigentümer, der Fenway Sports Group, führt. Angeführt wird die Investorengruppe von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des Stahl-Milliardärs Lakshmi Mittal. Ziel ist der Erwerb einer strategischen Minderheitsbeteiligung am englischen Traditionsclub.

Die Fenway Sports Group hat die Verhandlungen inzwischen offiziell bestätigt. In einer Stellungnahme heißt es: "Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben." Über die mögliche Investitionssumme ist bislang nichts bekannt. Klar ist nur: Die Gespräche befinden sich offenbar in einem noch frühen Stadium, konkrete Vertragsinhalte drangen bislang nicht nach außen.

Mit einem solchen Deal würde Jeff in die Riege der prominenten Fußball-Investoren einreihen. Die Premier League gilt als reichste Fußballliga der Welt und zieht seit Jahren Großinvestoren vor allem aus den USA an. Bereits rund die Hälfte der 20 Premier-League-Clubs befindet sich im Besitz amerikanischer Investoren. Jeff selbst gilt als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt – sein beachtliches Vermögen geht auf den Aufbau des globalen Onlinehandelsgiganten Amazon zurück, den er 1994 gründete.

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