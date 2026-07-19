Heimlicher Dreh: Sacha Baron Cohen kommt als Ali G zurück

Sacha Baron Cohen (54) hat heimlich einen neuen Film abgedreht – und der hat es in sich: Die Kultfigur Ali G kehrt auf die Leinwand zurück. Damit bringt er jene Charakterschöpfung zurück ins Kino, mit der er einst weltberühmt wurde. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, hat der britische Comedian und Schauspieler die Dreharbeiten zu dem Projekt bereits abgeschlossen. Details zu dem Film sind bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen.

So wie Sacha es bereits bei seinen Borat-Filmen praktiziert hatte, wurden auch die Dreharbeiten zu dem neuen Ali-G-Film im Verborgenen durchgeführt. Bei der Figur Ali G handelt es sich um einen selbst ernannten Gangster, der mit seinem Hip-Hop-Slang prominente Gäste in Interviews regelmäßig in Verlegenheit bringt. Die Rolle hat eine lange Geschichte: Bereits 1998 tauchte sie erstmals in einer TV-Show auf, später lief von 2000 bis 2004 die Serie "Da Ali G Show". Ihr erster Kinoauftritt folgte 2002 mit "Ali G in da House".

Zuletzt war Sacha in der Netflix-Komödie "Ladies First" an der Seite von Rosamund Pike (47) zu sehen, die seit ihrem Start auf der Streamingplattform in zahlreichen Ländern ganz oben in den Charts stand. Im Laufe seiner Karriere sammelte der Schauspieler zahlreiche Preise und Nominierungen, darunter eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller für "The Trial of the Chicago 7" sowie drei Golden Globes, zwei davon für seine Auftritte in den Borat-Filmen.

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Getty Images Sacha Baron Cohen als Borat, im Oktober 2006 in Kalifornien.

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Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

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Getty Images Rosamund Pike, Schauspielerin