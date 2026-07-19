Peter Jackson plant sein Kino-Comeback mit "Tim und Struppi"

Peter Jackson (64) kehrt nach über einem Jahrzehnt Pause hinter die Kamera zurück – und das für ein ganz besonderes Projekt. Der Regisseur, der mit der Herr der Ringe-Trilogie Filmgeschichte schrieb, arbeitet nun an der lang ersehnten Fortsetzung von "Die Abenteuer von Tim und Struppi". Im Interview mit Gold Derby verriet der Filmemacher, dass das Sequel aller Voraussicht nach sein nächstes Regiewerk werden wird.

Im Gespräch mit Gold Derby erklärte Peter: "Meine Frau Fran und ich schreiben schon seit einiger Zeit am Drehbuch für den nächsten 'Tim und Struppi'-Film, denn vor 15 Jahren hat Steven Spielberg einen 'Tim und Struppi'-Film gedreht, den ich produziert habe." Und weiter: "Mein nächster Film, bei dem ich Regie führen werde, wird also wahrscheinlich wieder ein 'Tim und Struppi'-Film sein." Ursprünglich war die Reihe als Dreiteiler geplant – basierend auf der berühmten Comic-Serie des belgischen Autors und Zeichners Hergé, in der Reporter Tim gemeinsam mit seinem Hund Struppi Abenteuer erlebt. Der erste Teil, "Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn", war 2011 inszeniert worden.

Peters letzter Spielfilm als Regisseur war 2014 "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" – und damit liegen mehr als zehn Jahre zwischen ihm und seinem nächsten Regieprojekt. Über den Grund für diese lange Schaffenspause hatte sich Peter in der Vergangenheit bereits geäußert: Der Tod seines langjährigen Kameramanns Andrew Lesnie im April 2015, mit dem er über acht Filme hinweg zusammengearbeitet hatte, hatte ihn tief getroffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Frazer Harrison Peter Jackson bei der Premiere von "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere"

Anzeige Anzeige

Getty Images UK-Premiere von "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn" im Odeon West End in Leicester Square, London 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Steven Spielberg

Anzeige