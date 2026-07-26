Liam Gallagher schwärmt von seinem Leben auf dem Land

Liam Gallagher (53) hat dem turbulenten Londoner Stadtleben den Rücken gekehrt und sich in den Cotswolds ein neues Zuhause eingerichtet. Der Oasis-Sänger bezog vergangenes Jahr das frühere Anwesen von Ex-Fußballprofi Tony Adams – angeblich für rund 4,25 Millionen Pfund [ca. 4,99 Millionen Euro]. Auf dem fünf Hektar großen Grundstück lebt der 53-Jährige jetzt mit seiner Verlobten Debbie Gwyther und ihrem Hund Buttons. Wie gut das Landleben zu ihm passt, verriet er jetzt seinen Fans auf X – und zeigte sich dabei von seiner herzlichsten Seite.

Als ein Fan ihn fragte, wie ihn die Leute in den Cotswolds aufnehmen würden und ob er nette Nachbarn habe, antwortete Liam direkt: "Sie sind absolut unglaublich, sie haben nicht aufgehört, mir Kuchen und Scones zu backen." Seine neuen Nachbarn sind übrigens keine Unbekannten: Simon Cowell (66), die Beckhams und Kate Moss (52) besitzen ebenfalls Luxusimmobilien in der Region.

Das ruhige Leben auf dem Land passt zu Liams neuer Einstellung. Bereits vor der Oasis-Welttournee im vergangenen Jahr hatte er Alkohol und Zigaretten aufgegeben, um seine Stimme zu schützen. Nach dem Ende der Tour erklärte er seinen Fans online: "Ich hatte ein paar Bier, es hat sich nicht gut angefühlt – ich bin zurück auf dem rechten Pfad, frei von Versuchungen." Laut einem Insider gegenüber The Sun schätzt Liam besonders das Platzangebot für seinen Hund und freue sich darauf, Freunde und Familie in seinem neuen Zuhause zu empfangen: "Er liebt es, Gastgeber zu sein."

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Getty Images Liam Gallagher, Musiker

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Getty Images Liam Gallagher im Jahr 2010

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IMAGO / Avalon.red Liam Gallagher, Sänger