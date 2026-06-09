Matthew Perrys Arzt nennt sich selbst einen Drogendealer

Im Strafprozess um den Tod von Matthew Perry (†54) gibt es eine neue, überraschende Wendung. Dr. Salvador Plasencia, einer der verurteilten Ärzte im Ketamin-Fall um den verstorbenen Friends-Star, hat Berufung gegen seine Haftstrafe von 30 Monaten eingelegt. Vor dem Neunten Berufungsgericht bringt er dabei ein ungewöhnliches Argument vor: Er bezeichnet sich selbst als Drogendealer – und nicht als Arzt, der seinen Patienten verraten hat. Wie TMZ unter Berufung auf entsprechende Gerichtsdokumente berichtet, ist das wohl der Kern seiner Argumentation.

Salvadors Anwälte argumentieren, dass der verstorbene Schauspieler keinen Arzt für eine medizinische Behandlung aufgesucht, sondern lediglich eine zuverlässige Quelle für Ketamin gefunden habe. Demnach habe ihr Mandant nicht in seiner Eigenschaft als Mediziner, sondern wie ein gewöhnlicher Dealer gehandelt. Deshalb sei es nach Ansicht der Verteidigung unzulässig, ihn als Arzt zu bestrafen, der das Vertrauen eines Patienten missbraucht habe. Außerdem kritisieren die Anwälte, dass Salvador eine härtere Strafe erhalten habe als die Mitangeklagten Mark Chavez und Erik Fleming – eine Behandlung, die sie ebenfalls anfechten. Salvador bestreitet die Taten selbst nicht. Er hatte sich in vier Anklagepunkten der Ketaminverteilung schuldig bekannt und kämpft nun lediglich um eine mildere Strafe.

Matthew Perry, der Mitte der 90er-Jahre durch seine Rolle als Chandler Bing in der Erfolgsserie "Friends" weltberühmt wurde, starb am 28. Oktober 2023 im Alter von nur 54 Jahren. Alte Folgen der beliebten Sitcom zu schauen, tröstete dabei Co-Stars wie beispielsweise Phoebe-Darstellerin Lisa Kudrow (62). Der verstorbene Schauspieler hatte sein Leben lang offen mit Sucht und Abhängigkeit gekämpft und darüber auch in seiner Autobiografie "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" geschrieben. Im Rahmen der Ermittlungen zu seinem Tod wurde bekannt, dass ihm mehrere Personen, darunter auch Ärzte, Ketamin beschafft hatten.

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IMAGO / ABACAPRESS Matthew Perry im Mai 2005

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ActionPress Der Cast der Kultserie "Friends"

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Getty Images Matthew Perry und Lisa Kudrow im Juni 2015