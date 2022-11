Zwei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare wollen Scheidung!

Nicht immer wird aus Wissenschaft Liebe! In der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick hofften zwölf Singles darauf, mithilfe der Experten den Partner fürs Leben zu finden. Erst am Traualtar trafen sie auf den für sie wissenschaftlich gesehen perfekten Partner und gaben ihm das Jawort. Doch nicht bei allen entwickelte sich in den darauffolgenden Wochen die großen Gefühle. Im großen Finale trafen sie nun die Entscheidung: Wollen sie verheiratet bleiben oder die Scheidung?

Als erstes Paar traten Natascha und Dennis in der letzten Folge der diesjährigen Staffel vor die Experten. Schnell wurde klar, dass sich die Rettungssanitäterin und der 28-Jährige gegen die Ehe und für eine Scheidung entscheiden. Dennoch beteuerten die beiden, weiterhin miteinander in Kontakt bleiben zu wollen. Trotz ihrer einvernehmlichen Entscheidung zeigten sich die anderen Kandidaten aber nur wenig verständnisvoll. Vor allem, dass Natascha keine positiven Eigenschaften von Dennis nennen konnte, stieß ihnen unangenehm auf.

Doch nicht nur bei der 30-Jährigen und dem Innendienstmitarbeiter ist das Experiment Ehe gescheitert. Auch Nadine und Christoph gehen getrennte Wege – und das schon seit der Flitterwochen. Diese hatte der Müllermeister überraschend abgebrochen und seither nur noch Kontakt zu seinem Match, um die Scheidung zu besprechen. Dem Finale blieb der 29-Jährige zudem fern.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

