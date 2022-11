Zwei "Hochzeit auf ersten Blick"-Scheidungen: Fans ahnten es

Die Zuschauer sind wenig überrascht! Die Hochzeit auf den ersten Blick-Reise geht langsam zu Ende. Zwar haben einige Kandidaten in der Sendung ihre große Liebe gefunden – schlussendlich haben sich aber nicht alle dafür entschieden, ihre Ehe fortzuführen. Natascha und Dennis sowie Nadine und Christoph möchten sich wieder scheiden lassen. Die Promiflash-Leser haben mit dieser Entscheidung aber fast schon gerechnet!

Aus einer Promiflash-Umfrage (Stand: 22. November, 08:30 Uhr) geht hervor, dass ein deutlicher Großteil von 96,1 Prozent findet, dass dieses Ergebnis bereits vorhersehbar war. Nur 3,9 Prozent – was lediglich 29 Stimmen entspricht – hatten gehofft, dass die Paare weiter um ihre Ehe kämpfen.

Insbesondere über Natascha und Dennis haben viele Zuschauer eine klare Meinung: Von der Blondine zeigen sich viele Fans eher weniger begeistert. "Natascha ist so scheiße zu Dennis und er ist weiterhin nett zu ihr, umarmt sie et cetera und sie findet keine gute Eigenschaft an ihm? Puh, das ist bitter", wetterte eine Nutzerin auf Twitter. Im Finale hatte die Rettungssanitäterin keine positiven Charakterzüge an Dennis nennen können.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

