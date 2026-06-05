Nach "Let's Dance": So war Jan Kittmanns GZSZ-Rückkehr

Drei Monate lang stand Jan Kittmann nicht am Set von GZSZ. Stattdessen war er als Teilnehmer in der Tanzshow Let's Dance zu sehen. Jetzt ist der Schauspieler zurück in seiner gewohnten Umgebung. Gegenüber RTL verrät er, wie er die Rückkehr erlebt hat. "Das war schön und extrem aufregend", schwärmte er über seinen ersten Tag zurück am Set. Und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: "Seit ich bei GZSZ drehe, war ich nie so lange weg – maximal drei Wochen, diesmal waren es drei Monate. Aber ich habe den Weg ins Studio zum Glück noch blind gefunden."

Der Empfang durch sein Team sei sehr herzlich gewesen, berichtet Jan weiter: "Alle haben sich gefreut, mich direkt in den Arm genommen und ausgequetscht, wie es bei 'Let's Dance' war." Besonders vermisst hat er genau diese Menschen – "sowohl vor als auch hinter der Kamera", wie er erklärt. Jetzt freut er sich vor allem darauf, wieder als Tobias vor der Kamera zu stehen und mit neuen Geschichten durchzustarten.

Jan ist seit Jahren ein festes Gesicht der beliebten Soap und verkörpert dort die Figur des Tobias. Das Ensemble der Sendung scheint ihm in dieser Zeit besonders ans Herz gewachsen zu sein. "Wir sind über die Jahre wie eine kleine Familie geworden", sagt er über seine Kolleginnen und Kollegen. Dieses Gemeinschaftsgefühl war es denn auch, was ihm während seiner Zeit bei "Let's Dance" am meisten gefehlt hat. Zehn Folgen lang stand Jan gemeinsam mit Kathrin Menzinger (37) auf dem Parkett. Seine GZSZ-Kollegen drückten ihm bei seiner Reise fleißig die Daumen. Lars Pape unterstützte Jan sogar direkt im Studio.

Anzeige Anzeige

RTL / Pit Faul Jan Kittmann am GZSZ-Set, Juni 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Pit Faul Niklas Osterloh, Jan Kittmann Anna-Katharina Fecher und Patrick Heinrich, GZSZ-Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann, "Let's Dance" 2026