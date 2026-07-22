Intuition: Marlene Lufen sprang wegen Männern aus dem Aufzug

Spätabends nach Hause kommen und plötzlich in eine unangenehme Situation geraten – das ist Marlene Lufen (55) kürzlich passiert. Die Moderatorin des Sat.1-Frühstücksfernsehens stand im Flur ihres Berliner Mehrfamilienhauses, als sie auf drei angetrunkene Männer traf. Die Gruppe lachte und schaute sich Gegenstände an, die nach einem Umzug abgestellt worden waren. Einer der Männer hielt die Aufzugtür auf – auch für Marlene. Die Moderatorin fragte ihn, ob sie den Aufzug nehmen könne, in der Hoffnung, er würde verstehen, dass sie lieber allein fahren wollte. Doch alle drei stiegen mit ein. Was dann folgte, schilderte sie jetzt in ihrem Podcast "M wie Marlene".

Kaum schloss sich die Tür, meldete sich ihr Körper mit einem deutlichen Signal. "Ich bin rausgesprungen und habe gerufen: Ich fühle mich unwohl!", berichtete sie im Podcast. Im Nachhinein habe sie sich gewundert: "Was war das denn?" Gleichzeitig war ihr klar, dass ihr Bauchgefühl ihr signalisiert hatte, dass die Situation "nicht gut" ist. Auch wenn sie den Männern nichts Böses unterstellen wollte, hätte sie sich gewünscht, dass sie wahrnehmen, wie unwohl sich eine Frau in so einem Moment fühlen kann. Ihr Appell fiel deshalb deutlich aus: "Überlasst in so einem Fall doch einfach der Frau den Fahrstuhl." Ihre Podcast-Gästin Janin Ullmann (44) kannte solche Situationen gut – die Temptation Island-Moderatorin sagte, sie versuche generell, allein Aufzug zu fahren, und warte notfalls lieber, bis der Lift wieder frei ist.

Für Marlene ist das Hören auf die eigene Intuition "superwichtig" – und das schließt auch alltägliche Situationen wie das Einsteigen in eine U-Bahn mit ein. In ihrem Podcast, der alle zwei Wochen erscheint und sich mit Fragen des gelingenden Lebens beschäftigt, spricht die Moderatorin regelmäßig über persönliche Erfahrungen und Themen, die sie bewegen. Zuletzt machte sie in dem Format auch Schlagzeilen, als sie offen über Beauty-Behandlungen sprach, die sie an sich hat vornehmen lassen – darunter eine Kryolipolyse und ein Radiofrequenz-Needling.

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Getty Images Marlene Lufen im November 2020 in Düsseldorf

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Instagram / marlenelufen Marlene Lufen, Moderatorin

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RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann zeigt das Temptation-Light