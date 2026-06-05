Neue mutmaßliche Opfer im Epstein-Skandal aufgetaucht

Der Missbrauchsskandal rund um den 2019 verstorbenen US-Unternehmer Jeffrey Epstein (†66) bekommt eine neue, europäische Dimension: Französische Ermittler haben rund 20 mutmaßliche Betroffene identifiziert – darunter etwa zehn Frauen, die den Behörden bislang völlig unbekannt waren. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht das Pariser Luxusapartment Epsteins an der Avenue Foch, wo junge Frauen empfangen und möglicherweise gezielt angeworben worden sein sollen. Gleichzeitig bringt ein neues Buch des Investigativjournalisten Frédéric Ploquin mit dem Titel "Epstein: Die Geheimnisse des französischen Netzwerks" erschreckende Details aus der Supermodel-Ära der 1980er- und 1990er-Jahre ans Licht.

Im Zentrum des Verdachts steht der einstige Model-Scout Jean-Luc Brunel, der bereits 2020 wegen seiner engen Zusammenarbeit mit Jeffrey Epstein verhaftet worden war und 2022 erhängt in seiner Untersuchungshaftzelle aufgefunden wurde. Brunel, der für sich in Anspruch nahm, unter anderem Christy Turlington (57), Sharon Stone (68) und Monica Bellucci (61) entdeckt zu haben, soll Dutzende junge Mädchen für Epsteins Netzwerk rekrutiert haben. Ein Opfer schildert in Ploquins Buch, wie brutal Brunel dabei vorging. Gegenüber der Bild beschreibt der Autor das System dahinter so: "Die Mädchen wurden von Brunel und anderen getestet, drogenabhängig gemacht und dann an einen Zirkel mächtiger Männer weitergegeben, der sich völlig unantastbar fühlte." Auch gegen den früheren Elite-Agenturchef Gérald Marie, der bis 1993 mit Supermodel Linda Evangelista (61) verheiratet war, werden nun erneut Vorwürfe laut: Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Französische Staatsanwälte sprechen angesichts der Auswertung von Fluglisten, Kontakten und Zeugenaussagen aus Millionen neu freigegebener US-Akten von einer "gigantischen Analyse".

Laut Ploquin soll das Netzwerk Brunels bis nach Monaco gereicht haben. Fürst Albert II. (68) soll mit dem Model-Scout gut befreundet gewesen sein. Auch Jean-Yves Le Fur, einstiger Verlobter von Alberts Schwester Stéphanie und früherer Partner des Topmodels Karen Mulder, soll eng mit Brunel zusammengearbeitet haben. Karen Mulder hatte bereits im Jahr 2001 in einer Talkshow öffentlich über sexuellen Missbrauch in der Modewelt gesprochen – und dabei auch den Namen Fürst Alberts erwähnt. Der Palast ließ diese Aussagen bis heute unkommentiert.

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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U.S. Department of Justice Jean-Luc Brunel und Ghislaine Maxwell auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Fürst Albert II. von Monaco bei der Vorstellung der 81. Vuelta-Strecke in Monaco am 17. Dezember 2025