Kontaktverbot für Stalker von Prinzessin Ingrid Alexandra

Ein australisches Gericht hat ein zweijähriges Kontaktverbot gegen einen 63-jährigen Mann verhängt, der Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (22) gestalkt haben soll. Wie der Sydney Morning Herald berichtete, darf der Australier der 22-jährigen Prinzessin für zwei Jahre nicht nahekommen. Zusätzlich ist es ihm untersagt, in diesem Zeitraum die Universität von Sydney zu betreten, an der Ingrid Alexandra Sozialwissenschaften studiert. Das Urteil fiel ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als die Prinzessin ihr Studium für eine Rückkehr nach Norwegen unterbrechen musste – wegen des sich verschlechternden Gesundheitszustands ihrer Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52).

Der Australier sah in seinem Verhalten kein Problem. Er habe der Prinzessin lediglich eine Karte geschrieben, um sie "um ihre Freundschaft zu bitten", zitierte das Magazin den Mann. "Es war in keiner Weise bedrohlich", betonte er. Er halte Ingrid Alexandra für eine nette Person und habe sie nicht verärgern wollen. In der Karte hatte er ihr nach einer früheren Begegnung bei einem Event einige Veranstaltungsvorschläge gemacht. Für sein Verhalten entschuldigte er sich über eine dritte Person bei der Prinzessin. Der Gerichtstag nahm allerdings noch eine weitere unruhige Wendung: Nach der Verhandlung geriet der Mann in eine Auseinandersetzung mit einem Fotografen und wurde von Polizisten abgeführt. Gegen Kaution kam er anschließend wieder auf freien Fuß.

Der Fall hatte bereits kurz vor der Gerichtsverhandlung für Aufsehen gesorgt, nachdem bekannt geworden war, dass ein verdächtiges Schreiben an Ingrid Alexandras Studentenwohnung in Sydney abgefangen worden war. Während das juristische Nachspiel nun seinen Lauf nimmt, ist die Prinzessin bereits wieder in ihrer Heimat. Sie traf in Oslo ein, um an der Seite ihrer unheilbar kranken Mutter zu sein. Mette-Marit leidet seit 2018 bekanntermaßen an einer seltenen Form der Lungenfibrose, einer Erkrankung, die zu Narbenbildung in der Lunge und schwerer Atemnot führt.

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra im Juni 2022

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Mai 2025

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