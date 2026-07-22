Nach Ringschock um Cher Lloyd wehrt sich nun Craigs Umfeld

Bei Cher Lloyd (32) und Craig Monk scheint es heftig zu kriseln: Die Sängerin hat in den vergangenen Tagen auf Instagram deutliche Hinweise auf ihr Ehe-Aus gestreut und damit für jede Menge Wirbel gesorgt. Ausgelöst wurde die Aufregung durch ein Nahfoto ihrer Hand, auf dem ihr Ehering fehlte. Als ein Fan wissen wollte, was man daraus verstehen solle und wo der Ring sei, antwortete Cher knapp: "Er ist im Mülleimer." Während weder Cher Lloyd noch Craig Monk die Trennung bisher offiziell bestätigt haben, melden sich nun Menschen aus Craigs Umfeld zu Wort und wehren sich gegen die Vorwürfe, die durch Chers Posts im Netz im Raum stehen.

Nach dem Ring-Kommentar legte Cher auf Social Media mit weiteren Botschaften nach. Unter anderem teilte sie Beiträge über Bauchgefühl und darüber, auf die eigene Intuition zu vertrauen. Freunde von Craig kritisieren dieses Vorgehen nun scharf. Gegenüber Daily Mail bezeichnete ein nicht namentlich genannter Bekannter das Verhalten der Musikerin als "respektlos" und "unfair". Auch von Aufmerksamkeitssuche war die Rede. "Zu sagen, dass sie ihren Ehering in den Mülleimer geworfen hat, ist extrem respektlos", erklärte die Quelle dem Blatt. Weiter hieß es, Craig gehe es "okay" und sein voller Fokus liege aktuell auf den beiden gemeinsamen Töchtern. "Er macht mit seinem Leben weiter und seine Priorität sind seine zwei Mädchen", sagte der Freund laut der Zeitung.

Cher Lloyd und Craig Monk waren schon lange ein Paar. Die Sängerin hatte sich 2012 mit dem Friseur verlobt, nachdem sie ihn weniger als ein Jahr zuvor kennengelernt hatte. Laut Cher kam es damals eher zufällig zu ihrem ersten Treffen: In einem früheren Rückblick erzählte sie, sie habe wegen der Paparazzi nicht nach vorn hinausgehen können und Craig habe sie nach hinten hinausbegleitet. 2019 sprach die Musikerin in der Show "Loose Women" noch sehr liebevoll über ihre Beziehung. "Natürlich hatten wir unsere Höhen und Tiefen, aber ganz ehrlich, mit ihm ist es wie ein Märchen", sagte sie damals. Gemeinsam haben Cher und Craig zwei Töchter.

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Getty Images Cher Lloyd und Craig Monk feiern Chers 21. Geburtstag im Mahiki in London

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Instagram / cherlloyd Cher Lloyds Hand ohne Ehering, Juli 2026

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Getty Images Cher Lloyd und Craig Monk bei 97.1 AMP Radio in Los Angeles am 2. August 2012

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