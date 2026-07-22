Seltene Diagnose der Zwillinge: Zion Foster ist überfordert

Zion Foster meldet sich jetzt mit sehr persönlichen Worten zu Wort: Der Rapper reagierte auf Instagram auf die Diskussion um seine Trennung von Jesy Nelson (35) und die schwere Diagnose ihrer gemeinsamen Zwillinge Ocean Jade Nelson-Foster und Story Monroe Nelson-Foster. Anlass ist auch Jesys neue Doku "Life Changing", die am 17. Juli bei Prime Video startete und zeigt, wie das ehemalige Paar im Arztzimmer von der Erkrankung seiner Töchter erfährt. Bei den Mädchen wurde Anfang 2026 spinale Muskelatrophie Typ 1 festgestellt, eine seltene neuromuskuläre Erkrankung, die die Muskeln zunehmend schwächt.

In einer längeren Erklärung betonte Zion, seine Worte seien missverstanden worden. "Ich habe geschwiegen, weil mein Fokus immer dort war, wo er sein sollte: bei meinen Kindern", schrieb er. Weiter stellte er klar: "Als ich sagte, dass ich überfordert war, meinte ich nicht, dass ich mich von meinen Kindern abwende oder meine Verantwortung als Vater aufgebe." Er habe vielmehr die Realität einer seltenen und komplexen Diagnose beschrieben, mit der er zuvor keinerlei Erfahrung gehabt habe. "Ich hatte nicht das Wissen. Ich hatte nicht die Erfahrung. Ich hatte Angst", erklärte er. Zugleich betonte der Musiker: "Ich tue immer noch alles für meine Mädchen. Das Ende einer Beziehung bedeutet nicht das Ende der Vaterschaft." Nach eigenen Angaben begleitet Zion "jeden" Arzttermin der Zwillinge, informiert sich über ihre Erkrankung und unterstützt die Mädchen, so gut er kann. Jesy hatte bereits gegenüber DailyMail erklärt, dass die Gesundheitskrise ihrer Töchter zur Trennung im Januar 2026 beigetragen habe. Trotz des Liebes-Aus seien sie und Zion als Eltern weiter verbunden und würden sich auf ihre Kinder konzentrieren.

Die Zwillinge kamen am 15. Mai 2025 auf die Welt – mehrere Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Jesy und Zion hatten sich 2022 kennengelernt und im September 2025 verlobt. Nur wenige Monate später, im Januar 2026, folgte sowohl die öffentliche Bekanntgabe der Diagnose als auch die Trennung des Paares. In einem Interview mit der DailyMail sprach Jesy offen über die schwierige Zeit: "Wir haben eine so traumatische Erfahrung gemacht, und für uns sind unsere Mädchen die wichtigste Priorität." Die Sängerin betonte, dass sie und Zion weiterhin als Freunde und gemeinsam als Eltern füreinander da seien.

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025

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Instagram / zionfoster Zion Foster, Rapper

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Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025