Kelly Rowland feiert Titans 11. Geburtstag mit süßen Fotos

Kelly Rowland (44) hat den 11. Geburtstag ihres ältesten Sohnes Titan in Disneyland gefeiert und auf Instagram süße Einblicke in den besonderen Tag geteilt. Zusammen mit ihrem Ehemann Tim Weatherspoon (50) und Titans kleinem Bruder Noah genoss die Familie einen unvergesslichen Ausflug in den berühmten Freizeitpark. "11... wie sind wir nur so schnell hierher gekommen. Happy Birthday, mein Schatz", schrieb die Sängerin zu den Fotos und Videos, die unter anderem Titan mit einer Lakers-Geburtstagstorte und Noah in einem Shirt mit Titans Namen zeigen. Auch ein Clip, in dem Titan die Geburtstagskerzen ausbläst, durfte nicht fehlen. "Vielen Dank an Disneyland und Disney Parks dafür, dass ihr den Tag meines Babys so besonders gemacht habt", fügte sie hinzu.

Zu den geposteten Schnappschüssen gehörten außerdem Fotos, die Titan über die Jahre hinweg zeigen – von niedlichen Kinderbildern bis hin zu neueren Aufnahmen, auf denen er stolz in die Kamera lächelt. Kelly, bekannt durch ihre Zeit bei Destiny’s Child, hat in der Vergangenheit mehrfach über ihre Mutterrolle gesprochen. Kurz nach der Geburt von Titan teilte sie mit dem Magazin People ihre Überraschung über die immense Freude, die ihr der Junge schenkt: "Als er das erste Mal lachte, habe ich geweint. Es war der schönste Klang, den ich je gehört habe." Diese tiefe Verbundenheit ist auch Jahre später deutlich zu spüren, wie ihr liebevolles Engagement für ihre Söhne zeigt.

In Interviews hat Kelly immer wieder betont, wie wichtig es ihr ist, ihre Kinder zu selbstbewussten jungen Männern zu erziehen. Bereits im Oktober 2023 verriet sie: "Ich möchte wirklich, dass sie sicher sind und wissen, wer sie sind." 2024 erklärte sie gegenüber People, dass sie jeden ihrer gemeinsamen Momente mit Titan und Noah schätzt und bewusst miterlebt: "Ich möchte Freude mit ihnen teilen, an dem, was sie lieben." Manchmal so sehr, dass sogar Tim scherzend vorschlug, sie müsse nicht bei jedem Basketballspiel von Titan dabei sein. Aber genau diese Hingabe macht Kelly als Mutter so besonders.

Getty Images Kelly Rowland bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland feiert Titans 11. Geburtstag

