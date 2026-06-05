Darum ist Omas Besuch in Paris für Alex Zverev so emotional

Bei den French Open in Paris kämpft Alexander Zverev um seinen ersehnten Grand-Slam-Titel – und zwar mit ganz besonderer Unterstützung von der Tribüne. Seine Großmutter Natalia ist eigens angereist, um den Tennisstar live beim Turnier anzufeuern. Doch hinter ihrer Anwesenheit steckt auch ein trauriger Hintergrund: "Mein Großvater ist leider verstorben vor einiger Zeit. Dann haben wir sie nach Europa gebracht", erklärte der 29-Jährige der dpa.

Für Alexander haben die Tage in Paris dadurch eine ganz neue, persönliche Dimension bekommen. Der Sportler sprach darüber, wie wichtig ihm die familiäre Nähe in dieser Phase der Saison ist. "Sie hat jetzt wenig zu tun in der Heimat in Sotschi, deswegen versucht sie, so viel wie möglich bei uns zu sein", erklärte der Sportler weiter. Nach dem Tod seines Großvaters sei es der Familie ein Anliegen gewesen, Natalia nicht alleine zu lassen. Die Teilnahme an den French Open bot sich an, um gemeinsame Zeit zu verbringen und gleichzeitig die sportliche Mission des Hamburgers zu begleiten.

Alexander ist mit Moderatorin Sophia Thomalla (36) zusammen, die beiden sind seit Längerem ein Paar. Seit Oktober 2025 gehört auch ein gemeinsamer Dackel namens Mishka zur Familie. Erst vor Kurzem wurde ein neues Turtelfoto des Paares öffentlich, das beweist, dass auch Sophia einen festen Platz neben Alexander genießt.

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Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz in Melbourne, 2026

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Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev, Tennis-Profi

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami