Mette-Marits Zustand belastet Sohn Marius im Knast sehr

Marius Borg Høiby (29) steht in Oslo erneut im Mittelpunkt einer hochemotionalen Gerichtsverhandlung: Der Royal-Spross erschien am Montagnachmittag im Osloer Amtsgericht, während seine Anwälte die Entlassung aus der Untersuchungshaft beantragen. Als Begründung führen sie die dramatische Verschlechterung der Gesundheit seiner Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), an, wie Dagbladet berichtet. Die Frau von Kronprinz Haakon (52) leidet an einer schweren chronischen Lungenerkrankung und steht inzwischen auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Kurz vor dem Auftritt vor Gericht wurde ihm ein kurzer Besuch auf dem royalen Wohnsitz Schloss Skaugum erlaubt, um sich mit seiner Mutter und ihren Ärzten zu treffen.

Im Gerichtssaal zeigte sich Marius sichtlich bewegt. Er berichtete, dass er seine Mutter derzeit einmal pro Woche im Osloer Gefängnis sehe – und dass sie bei den letzten beiden Besuchen auf dem Sofa eingeschlafen sei, weil ihr die Kraft gefehlt habe. "Das zu wissen, dass jeder Sonntag, wenn wir uns sehen, das letzte Mal sein könnte, dass ich sie sehe – ich weiß nie, wann eventuell eine Lunge kommt. Es ist eine Operation, die mit einem großen Risiko verbunden ist. Im Gefängnis zu sitzen, wenn ich weiß, dass Mama so krank ist, das ist unerträglich", erklärte der 29-Jährige vor Gericht. Zu den Besuchen kommt nun eine weitere Unsicherheit hinzu: Ab Mittwoch wird Marius ins Ila-Gefängnis verlegt, da das Osloer Gefängnis schließt. Ob Mette-Marit ihn dort besuchen kann, ist unklar.

Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenfibrose, die sich zuletzt deutlich verschlechtert hat. Laut dem behandelnden Lungenfacharzt Are Holm vom Rikshospitalet habe sie in den vergangenen drei Monaten einen erheblichen Rückgang der Lungenfunktion erlitten. "Die Faustregel dafür, wer auf die Liste für eine Lungentransplantation gesetzt wird, ist, dass der Patient so lungenkrank ist, dass wir Grund zu der Annahme haben, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat", erklärte der Mediziner.

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Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

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Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

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