Nach Drama: Katie Price kündigt mögliche Trennung von Lee an

Katie Price (48) steckt in einer tiefen Ehekrise. Die britische Reality-TV-Ikone hat angekündigt, ihre Ehe mit Lee Andrews möglicherweise zu beenden, sollte er ihr bei ihrem ersten persönlichen Treffen keine zufriedenstellenden Antworten liefern. Zuletzt reiste Katie nach Dubai, um Lee dreimal im Al-Awir-Zentralgefängnis zu besuchen, wo er seit einigen Wochen einsitzt. Dabei konfrontierte sie ihn auch mit den zahlreichen Betrugsvorwürfen, die gegen ihn kursieren. Gegenüber The Sun machte sie deutlich, wo ihre Grenze liegt: "Ich bin kein Trottel. Und wenn ich Lee endlich sehe, werde ich ihn befragen. Und wenn die Antworten, die ich bekomme, nicht stimmen, war es das: Ich bin fertig. Das war's. Und ich mache einfach mit meinem Leben weiter."

Ein besonders einschneidendes Erlebnis war für Katie das persönliche Gespräch mit Lees Ex-Frau Dina Taji in Dubai. Die Fitnesscoach, die Lee vorwirft, kurz nach ihrer Hochzeit ohne ihr Wissen eine Hypothek über 200.000 Pfund auf ihren Namen aufgenommen zu haben – was er bestreitet –, hatte sie eindringlich gewarnt. Katie sagte gegenüber The Sun: "Mir sind die Augen geöffnet worden. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Ich kann die Beziehung mit Lee noch nicht beenden, bis ich mit ihm gesprochen habe, aber das war eine Menge."

Außerdem gab Lee ihr gegenüber endlich zu, in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Reiseverbot belegt zu sein – etwas, das er zuvor trotz gegenteiliger Videos verschwiegen hatte. "Er hat ein Reiseverbot, er hat es mir schließlich gesagt. Ich sagte ihm: 'Es interessiert niemanden, wenn du ein Flugverbot hast. Das ist keine große Sache'", so Katie. Was sie hingegen störe: "Du filmst dich ständig, sagst, du bist am Flughafen und kommst nach England – und tauchst dann nicht auf."

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price