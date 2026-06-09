Ariana Grande erhielt vernichtenden Brief von Ethans Ex

Ethan Slater (34) und Ariana Grande (32) sollen ihre Beziehung nach fast drei Jahren nun beendet haben. Wie ein Insider gegenüber dem Mirror berichtete, sei die Trennung "einvernehmlich" verlaufen: "Sie haben sich viel Zeit gelassen, die Entscheidung sorgfältig abgewogen und dann beschlossen, getrennte Wege zu gehen." Zudem sollen Ethan und Ariana weiterhin freundschaftlich verbunden sein und sich gegenseitig unterstützen. Im Zuge dieser Neuigkeit rückt nun ein offener Brief wieder in den Fokus, den Ethans Ex-Frau, die Psychologin Lilly Jay, einst an Ariana richtete. Ethan hatte Lilly kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes verlassen, nachdem er Ariana am Set von Wicked kennengelernt hatte.

In dem Brief schildert Lilly ihre persönliche Erschütterung über das Ende ihrer Ehe. "Niemand heiratet in dem Gedanken, sich scheiden zu lassen, genauso wie wir kein Flugzeug besteigen und erwarten abzustürzen. Aber ich dachte wirklich nie, dass ich mich scheiden lassen würde", schrieb sie laut Mirror. "In den unzähligen Stunden, in denen ich meinen Sohn in den Schlaf wiege, seinen Kinderwagen schiebe und seine kleinen schwitzigen Hände bewundere, wie sie einen Buntstift greifen, arbeite ich hart an meinem privaten Vorhaben, den plötzlichen öffentlichen Fall meiner Ehe zu akzeptieren", so Lilly weiter. Sie schloss mit den Worten: "Tage mit meinem Sohn sind sonnig. Tage, an denen ich nicht der Werbung für einen Film entkommen kann, der mit den traurigsten Tagen meines Lebens verbunden ist, sind dunkler."

Auch rund um "Wicked" soll das Liebesdrama hinter den Kulissen für Unruhe gesorgt haben. Laut Mirror habe die Aufmerksamkeit für die Beziehung von Ethan und Ariana die Berichterstattung über den Film zeitweise überschattet. Ein Insider verriet dem Magazin, dass Verantwortliche bei Universal Pictures befürchtet hätten, die Schlagzeilen könnten dem Projekt schaden. Später hieß es sogar, Ariana und Ethan seien geraten worden, für einige Monate aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, damit sich die Aufregung vor der Premiere legen könne. Nun scheint die Romanze der beiden Schauspieler jedoch endgültig vorbei zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater und Dr. Lilly Jay im Juni 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025