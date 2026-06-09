Charlotte Würdig erklärt, was "Achselmuschis" sind

Was zunächst als ganz normaler Plausch über Sport und Körpergefühl begann, entwickelte sich im Podcast "The Real Ex-Wives" zu einer ziemlich ungewöhnlichen Anatomie-Stunde. Georgina Stumpf sprach in der aktuellen Folge offen darüber, warum sie mit Lagree-Fitness begonnen hat – und was sie an ihrem Körper verändern möchte. "Ich möchte schon gerne wieder, dass mein Arsch wieder dahin ungefähr kommt, wo er mal war", verriet die 37-Jährige. Außerdem störe sie beim Ententanz ein peinliches Geräusch: Wenn ihre Hautläppchen aufeinanderprallen, entstehe so etwas wie ein "Achselfurz". Charlotte Würdig (47) versuchte daraufhin trocken zu entschärfen: "Das sind deine Muskeln, die knallen." Doch Georgina bestand auf ihrer Beschreibung – durch ihre "weichen Winkearme" knalle es manchmal richtig.

Dann folgte der wohl skurrilste Moment der Folge. Charlotte warf plötzlich das Wort "Achselmuschis" in den Raum – und sorgte damit für blanke Verwirrung. "Bitte was?", reagierte Georgina im Podcast hörbar irritiert. Die Moderatorin erklärte daraufhin ausführlich, was sie damit meinte, und demonstrierte es sogar bildlich an ihrem eigenen Arm: "Dann ist hier so eine Fleischwurst und da eine kleine Fleischwurst und das zusammen sieht aus wie so eine Muschi, wenn du so machst." Laut Charlotte entstehe dieses Phänomen häufig nach Schwangerschaften, lasse sich aber auch wegtrainieren.

Charlotte und Georgina betreiben den Podcast "The Real Ex-Wives" gemeinsam. Die Moderatorin war von 2015 bis 2022 mit dem Rapper Sido (45) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Auch Georgina hat ein Kind mit dem Rapper, das aus einer vierjährigen Beziehung hervorging. Die beiden Frauen geben regelmäßig sehr offene Einblicke in ihr Leben und sind für ihre direkte Art bekannt.

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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Instagram / charlottewuerdig Gerogina Stumpf und Charlotte Würdig, Podcasterinnen

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Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024