Er verließ sie für Ariana Grande: So reagierte Ethans Frau

Es schien die große Liebe zu sein, doch nun soll zwischen Ariana Grande (32) und Ethan Slater (34) alles aus und vorbei sein. Tatsächlich waren schon die Anfänge ihrer Liebe alles andere als einfach: Sie sollen sich während der Dreharbeiten zu Wicked kennengelernt haben. Zu dem Zeitpunkt war Ethan noch mit seiner Frau Lilly Jay verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Als die neue Beziehung ihres Ex bekannt wurde, zögerte Lilly nicht, selbst Stellung zu beziehen. Unter anderem in einem Interview mit Page Six machte sie deutlich, dass sie keine gute Meinung von Ariana hat. "[Ariana] ist tatsächlich so eine Sache. Sie ist kein Girl's Girl. Meine Familie ist nur ein Kollateralschaden", erklärte Lilly damals.

Für die Psychotherapeutin war klar, dass es Ariana nicht um Ethan gehe, sondern um ihren eigenen Ex Dalton Gomez (30). "Die Geschichte dreht sich um sie und Dalton", meinte Lilly. Ariana war zwei Jahre mit dem Unternehmer verheiratet. Die beiden ließen sich 2024 ohne Rosenkrieg scheiden. Als Begründung wurden unüberbrückbare Differenzen angegeben. Kurz nach dem Ehe-Aus wurden die ersten Spekulationen um die neue Beziehung mit Ethan bekannt. Für Lilly alles andere als leicht zu ertragen. In einem Essay für The Cut fasste sie ihre Gefühle zu dem Zeitpunkt in Worte: "Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mich scheiden lassen würde. Schon gar nicht nach der Geburt meines ersten Kindes und schon gar nicht im Schatten der neuen Beziehung meines Mannes mit einer Berühmtheit."

Zur angeblichen Trennung von Ethan und Ariana äußerte Lilly sich bisher nicht. Allerdings gaben die beiden selbst auch noch kein Statement ab. Bisher war es lediglich ein Insider, der die News in Umlauf brachte. Gegenüber TMZ erklärte eine Quelle, die Filmstars seien ohne Drama und im Guten auseinandergegangen. Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, sei nicht überstürzt gefällt worden. Vielmehr kam es erst nach reiflicher Überlegung zum Liebes-Aus. Die genauen Gründe sind bisher nicht bekannt. Arianas anstehende Tour soll aber keinen Einfluss gehabt haben. Sollte die Beziehung tatsächlich vorbei sein, endet eine dreijährige Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen. Die Sängerin und der Broadway-Starr hielten ihr Privatleben zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit, aber schon in den vergangenen Jahren soll es immer wieder Krisen gegeben haben.

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Getty Images Dr. Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

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ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

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Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im Jahr 2024