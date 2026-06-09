Insider meint: Ariana Grande ist nach Trennung glücklich

Einige Monate nach der Trennung von Ethan Slater (34) scheint Ariana Grande wieder voll in ihrem Element zu sein. Die Sängerin startete am 6. Juni ihre "Eternal Sunshine"-Tour, die sie bis Anfang September auf die Bühne bringen wird. Laut einem Insider, der dem Magazin People gegenüber sprach, geht es der 32-Jährigen dabei "blendend". "Sie wirkte sehr glücklich. Die Stimmung war durchweg positiv", so die Quelle. "Dass sie nach so vielen Jahren wieder den Kontakt zu ihren Fans aufnehmen konnte, hat sie sehr begeistert."

Die Sängerin habe den Frühling damit verbracht, sich intensiv auf ihre Show vorzubereiten – sie sei "ganz auf die Arbeit konzentriert" gewesen. "Sie wollte ihren Fans eine großartige Show bieten und hat unglaublich viel Arbeit hineingesteckt. Der Tourauftakt war sehr emotional für sie", verrät die Quelle gegenüber People weiter. Parallel dazu veröffentlicht Ariana am 31. Juli ihr neues Album "Petal". Ihre erste Singleauskopplung daraus, "Hate That I Made You Love Me", kletterte bereits auf Platz eins der Billboard Hot 100 – ihr zehnter Nummer-eins-Hit. Neben Musik und Tour treibt Ariana auch ihre Schauspielkarriere voran: Im November soll sie in der Komödie "Focker-in-Law" zu sehen sein.

Ariana und Ethan hatten sich nach fast drei gemeinsamen Jahren still und leise getrennt, wie eine Quelle gegenüber People bestätigte: "Es verlief einvernehmlich, sie haben sich viel Zeit gelassen und sorgfältig überlegt und sich dann entschlossen, getrennte Wege zu gehen." Die beiden sollen weiterhin befreundet sein und sich gegenseitig unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Imago Ariana Grande und Ethan Slater, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Ethan Slater und Ariana Grande im Oktober 2024