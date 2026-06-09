Ist Ariana Grandes neuer Song ein Seitenhieb gegen Ethan?

Ariana Grande (32) soll sich von Ethan Slater (34) getrennt haben – und nun heizt ihr neuer Song die Gerüchteküche erst recht an! Wie mehrere US-Medien berichten, haben die Sängerin und der Broadwaystar ihre umstrittene Liebe nach rund drei Jahren bereits vor einigen Monaten beendet. Offiziell heißt es, die Trennung sei freundschaftlich verlaufen, doch viele Fans sind überzeugt: Der frisch veröffentlichte Track "Hate That I Made You Love Me" ist ein musikalischer Seitenhieb gegen Ethan. In sozialen Netzwerken werden seit der Release-Nacht jede Zeile und jede Szene des Musikvideos seziert, während Insider gegenüber Daily Mail betonen, das kommende Album "Petal" habe nichts mit der Beziehung zu Ethan zu tun.

Der Text des Songs sorgt trotzdem für reichlich Gesprächsstoff. Zeilen wie "Ich habe deine Unsicherheiten aufgefangen, die du auf mich projiziert hast" und "Warum hasst du es so sehr, Frauen etwas durchstehen zu sehen?" werden von vielen Followern als klare Botschaft an einen Ex interpretiert – für etliche steht fest, dass damit Ethan gemeint ist. Besonders auffällig finden Fans Details im Video: Ariana erscheint in einem gelben Kleid, es sind Blubbergeräusche zu hören und selbst die Schriftart soll laut Fans an Ethans gefeierte Rolle als SpongeBob Schwammkopf am Broadway erinnern. Auf X und TikTok kursieren Zusammenschnitte, in denen User vermeintliche Hinweise auf den Schauspieler auflisten.

Ariana und Ethan hatten sich bei den Dreharbeiten zu den Wicked-Filmen kennengelernt, in denen Ethan ihren Verehrer Boq spielte und Ariana als Glinda vor der Kamera stand. Ihre Beziehung sorgte damals für Wirbel, da Ariana noch mit Dalton Gomez (30) verheiratet war und Ethan mit seiner Jugendliebe Lilly Jay. Lilly äußerte sich später in Interviews zu der Belastung durch die öffentliche Trennung und sagte gegenüber Page Six, Ariana sei "kein girls' girl" und ihre Familie "nur Kollateralschaden". Für Ariana markiert das Liebes-Aus mit Ethan zugleich das Ende eines prägenden "Wicked"-Kapitels: Die Sängerin hat ihren ikonischen Blond-Look inzwischen abgelegt und konzentriert sich wieder verstärkt auf ihre Musik.

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Getty Images Ethan Slater bei den 97. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 2. März 2025