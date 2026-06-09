Liebes-Aus: So geht es mit Ryan Wöhrl & Linas Tieren weiter

Nach dem Liebes-Aus zwischen Lina Baumann und Ryan Wöhrl treibt viele Fans eine ganz besondere Frage um: Was passiert mit den gemeinsamen Haustieren des Ex-Paares? Die Influencerin hatte die Trennung von dem Realitystar erst kürzlich öffentlich gemacht. Nun hat sie sich auf Instagram mit einem ausführlichen Statement an ihre Follower gewandt und dabei auch die Frage nach dem Verbleib der drei Katzen und zwei Hunde beantwortet. Lina gibt in ihrer Story bekannt: "Wir haben ja jetzt die Tiere aufgeteilt. Und jedem Tier geht es extrem gut." Besonders am Herzen liege ihr, dass ihre Community akzeptiert, dass Hündin Lua bei Ryan bleibt: "Lua und Ryan haben eine unglaublich, unglaublich starke Bindung."

Außerdem betont sie, dass die Aufteilung von Anfang an gemeinsam und fair geplant worden sei. Auch die Katze lebe nicht alleine, und für Lina hat die aktuelle Lösung "so ihre Richtigkeit". Ryan äußerte sich ebenfalls zu den Tieren im Netz und schrieb: "Lua und Flash sind mein Ein und Alles. Lua hat mir aus der Depression geholfen. Nur wegen ihr bin ich stark und mache weiter im Leben. Ich tue alles für Lua und Flash. Ich will nicht ins Detail gehen, aber ich kann euch auf alles schwören, dass es den Tieren so 10000-mal besser geht, so wie es jetzt ist. Lua und Flash sind eins."

Lina teilte ihre Sicht der Trennung bereits in ihrer Instagram-Story und sprach auch über Untreue-Gerüchte. Die Influencerin erzählte, dass sie in einer ohnehin schwierigen Phase plötzlich eine Nachricht bekam, die ihr "den Boden unter den Füßen wegzog". Der Auslöser: Ryan soll während eines Portugal-Trips mit einer anderen Frau am Strand gewesen sein. "Natürlich war das für mich der größte Schock, den man als Freundin bekommen kann. Und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist", sagte Lina. Als sie Ryan darauf ansprach, habe er die Situation heruntergespielt. "Laut Ryans Aussagen haben die dann nur am Strand gechillt. Sie hat ihn eingecremt, weil er Sonnenbrand hatte, [...] und die hatten da zusammen ihren Spaß", erklärte Lina.

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Instagram / linuschka Lina und Ryan mit ihren Hunden im September 2025

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Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann mit ihren Hunden, Dezember 2025

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina, Oktober 2025