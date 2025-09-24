H.P. Baxxter (61) und Sara (24) turteln auf dem Oktoberfest

H.P. Baxxter (61) und seine Frau Sara Bakhsh haben auf dem Münchner Oktoberfest alle Blicke auf sich gezogen. Der Musiker erschien zur Eröffnung der Wiesn traditionell in Lederhose, Hemd und Weste, während Ehefrau Sara in einem eleganten moosgrünen Dirndl mit passender Schürze, weißer Spitzenbluse und dunkelbraunen Stiefeletten verzauberte. Arm in Arm posierten die beiden fröhlich für die Fotografen und genossen sichtlich die Aufmerksamkeit. Auf Instagram zeigte sich die Fangemeinde begeistert. "Viel Spaß euch, Traumpaar!", kommentierte eine Userin entzückt.

Das Paar, das seit Juni 2024 verheiratet ist, zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit, was ihren gemeinsamen Auftritt auf der Wiesn besonders machte. In Interviews hatte H.P. bereits Einblicke in das Leben mit seiner jungen Frau gegeben. Trotz des beachtlichen Altersunterschieds harmonieren die beiden offenbar prächtig. Den Übergang vom Singleleben in die Ehe bezeichnete der Musiker im Gespräch mit Gala jedoch als eine Umstellung: "Man muss selber ein bisschen zurückstecken, aber wenn man sich dann wieder anlächelt, ist immer alles gut."

H.P. hat bei sich selbst die Tendenz eines "Kontrollfreaks" bemerkt, was hin und wieder zu Herausforderungen im gemeinsamen Alltag führe. "Im Haus darf nichts anders stehen, als ich es gewohnt bin", gesteht der Musiker, gibt jedoch geduldig zu: "Man muss ein bisschen zurückstecken." Über Sara findet er hingegen nur lobende Worte: "Die hat gar keine Macken." Die beiden scheinen das Rezept für Glück gefunden zu haben, denn wie der Techno-Star bereits früher treffend formulierte, kommt es in einer Beziehung nicht aufs Alter an, sondern darauf, wie gut man charakterlich harmoniert.

Instagram / hpbaxxterofficial H.P. Baxxter und Sara, September 2025

Getty Images H.P. Baxxter und seine Frau Sara im Januar 2024

Instagram / hpbaxxterofficial Sara und ihr Mann H.P. Baxxter, Musiker

