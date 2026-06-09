"Zerstört mein Leben": Ryan Wöhrl meldet sich nach Trennung

Nach dem öffentlichen Statement von Lina Baumann über ihre Trennung von Ryan Wöhrl hat sich nun auch der Realitystar selbst zu Wort gemeldet. In einer Instagram-Story wandte er sich an seine Follower und machte dabei keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die Situation trifft. "Sie zerstört gerade mein ganzes Leben. Also, sie macht das bewusst mit Absicht. Sie zerstört das komplett. Und das ist ihr auch schei*egal, ohne Rücksicht auf Verluste", sagte er in der Story. Ryan warf Lina vor, die Trennung gezielt für ein Social-Media-Drama zu instrumentalisieren und ihn als Fremdgeher darzustellen. In dem ausführlichen Statement erklärte Ryan, dass die Beziehung schon seit einem Jahr schlecht gelaufen sei. Er habe darunter so sehr gelitten, dass er in eine Depression verfallen sei.

"Ich sage auch, dass ich durch meine Psyche krank geworden bin und habe dann alles versucht", schilderte er. Zwischenzeitlich seien die beiden sogar für zwei Tage getrennt gewesen. Trotz allem habe er für die Beziehung gekämpft und sogar eine Paartherapie gemacht. Den Portugal-Trip, bei dem er mit einer anderen Frau gefilmt wurde, bezeichnete Ryan als reinen Dreh. Mit der Frau sei nichts Intimes passiert – sie habe lediglich Ähnliches durchgemacht wie er, weshalb er das Gespräch mit ihr gesucht habe. Lina habe das nach seiner Darstellung auch so akzeptiert. Nach der Rückkehr aus Portugal hätten die beiden die Beziehung dann endgültig beendet. In einem abschließenden Text-Statement betonte Ryan außerdem, dass ihn Kommentare über seine Hunde Lua und Flash besonders mitgenommen hätten. "Lua und Flash sind mein Ein und Alles. Lua hat mir aus der Depression geholfen", schrieb er.

Lina hatte die Trennung erst kürzlich öffentlich gemacht und sich anschließend ebenfalls in einem langen Statement geäußert. Dabei deutete sie auch an, dass Ryan möglicherweise fremdgegangen sei – Clips, die das belegen sollten, kursierten kurz darauf in den sozialen Medien. Ryan hingegen sieht sich als Opfer einer gezielten Kampagne und schrieb: "Keiner kennt unsere Beziehung und weiß, was wirklich abgeht. Im Endeffekt wissen es nur Lina und ich und ich kann ruhigen Gewissens weiterleben und meiner Familie ins Gesicht gucken und weiß, dass sie immer hinter mir stehen werden."

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar

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Instagram / linuschka Lina und Ryan mit ihren Hunden im September 2025

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