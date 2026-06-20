Voller Kalender: Sylvie Meis wünscht sich mehr Familienzeit

Trotz einer blühenden Karriere als Moderatorin und Model hat Sylvie Meis (48) derzeit ganz andere Dinge im Sinn. Beim Launch ihrer neuen Brillenkollektion für die niederländische Kette Eyes + More in Köln – insgesamt 50 Modelle von Sonnenbrillen bis Gleitsichtbrillen – sprach die 48-Jährige im Interview mit Tag24 überraschend offen darüber, was ihr im Leben wirklich am Herzen liegt. Ihr größter Wunsch sei es, mehr Zeit mit ihrer Familie und vor allem mit ihrem Sohn Damián zu verbringen. "Ich wünsche mir auch immer mehr Zeit mit meiner Familie und mit Damián. Und das ist das Allerwichtigste [...] Gesundheit und die Familie", sagte sie.

Das Problem: Beide haben volle Terminkalender. Damián ist mittlerweile 20 Jahre alt und steht als Fußballprofi beim niederländischen Traditionsverein Ajax Amsterdam unter Vertrag. "Man muss das natürlich immer planen", erklärte Sylvie. Gemeinsame Zeit müsse daher bewusst eingeplant werden. An Stolz auf ihren Sohn mangelt es ihr dabei keineswegs: "Damián ist natürlich mein größter Stolz in meinem Leben. Er ist charmant und intelligent und hat Humor und geht seinen Weg."

Abseits der Familienthemen sprach Sylvie im Interview auch über ihren Umgang mit sich selbst und die sozialen Medien. Statt sich mit anderen Frauen zu vergleichen, suche sie lieber nach Inspiration – etwa bei Heidi Klum (53), Eva Longoria (51), Demi Moore (63) oder Jennifer Lopez (56). Auch Sport spiele eine wichtige Rolle in ihrem Alltag: Selbst an hektischen Tagen stehe sie dafür lieber eine Stunde früher auf. Mit fast 50 fühle sie sich "mega gut angekommen" und wolle vor allem "diese enorme Zufriedenheit festhalten". "Mein Leben ist nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, war auch nicht das Ziel. Aber ich mache das Beste raus", so die Moderatorin gegenüber Tag24.

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