So emotional war Traumhochzeit für Sebastian & Jenny Koepper

Jetzt sprechen Ex-Bachelor Sebastian Koepper (38) und seine Frau Jenny erstmals ausführlich über ihre Traumhochzeit in Spanien. Gegenüber RTL schildert das Paar, wie emotional der große Tag vergangene Woche an der Küste bei Barcelona war. Vor allem Jennys Einzug zur Trauung ließ Sebastian die Fassung verlieren: "Ich habe geweint wie ein Schlosshund", verriet er. Da beide nicht wussten, welchen Look der andere für die Zeremonie gewählt hatte, war die Überraschung umso größer – Jenny im weißen Kleid, Sebastian im hellblauen Anzug. Jenny erlebte den Moment ganz anders: "Ich habe die ganze Zeit nur gestrahlt und war überglücklich." Das Pre-Event fand auf einer Rooftop-Bar direkt am Meer statt, gefeiert wurde mit Freunden, Familie und Brautjungfern.

Auch die persönlichen Details des Tages haben das Paar bewegt. Für jeden Gast ließen sie eine individuelle Karte mit Karikatur und gemeinsamen Erinnerungen gestalten – eine Idee, die Sebastian besonders am Herzen lag: "Das sind die kleinen Dinge, die es besonders machen", erklärte er. Die Gäste klebten Fotos ein, notierten Wünsche und hinterließen Geschenke im Hotelzimmer. "Wir haben wirklich so viel Liebe erfahren", resümierte das frisch vermählte Paar. Nach den Flitterwochen auf den Malediven kehren die beiden nun in den Alltag zurück.

Der nächste große Schritt steht bereits auf der Agenda: Sebastian und Jenny sind auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause. Beide schätzen Hamburg, wo sie derzeit wohnen – eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen."Unsere Familien kommen aus dem Norden und NRW, da müssen wir sehen, wie wir das vereinbart bekommen", erklärte Jenny gegenüber RTL. Wichtigste Anforderung ans neue Zuhause ist dabei eine große Küche: "Die wird unser Lebensmittelpunkt." Sebastian war bis zur Hochzeit noch unter seinem Geburtsnamen Klaus bekannt und hatte sich als ehemaliger Die Bachelors-Kandidat eine große Fanbase aufgebaut. Die standesamtliche Trauung hatten die beiden bereits im März gefeiert, bevor sie nun in Spanien auch kirchlich den Bund fürs Leben schlossen.

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Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr

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Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

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Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und Jenny kurz nach ihrer Hochzeit im März 2026