Mika Abdallas Ex entschuldigt sich für seine "B*tch"-Aussage

Mika Abdalla (26) und Jake Short haben sich offiziell getrennt – und nun sorgt ein alter Podcast-Clip erneut für mächtig Wirbel. In einer Folge seines Podcasts "Sit and Chat" aus dem Jahr 2024, in der Mika gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten zu Gast war, bezeichnete Jake die Schauspielerin scherzhaft als "some bitch" - zu Deutsch: "Nur so eine Sch*ampe". Nachdem der Ausschnitt in dieser Woche auf Social Media viral gegangen ist und vor allem Fans der Serie "Off Campus" empört reagierten, meldet sich der Schauspieler jetzt auf Instagram zu Wort. In einer Story vom 6. Juni richtet Jake eine öffentliche Entschuldigung an Mika und seine Follower.

"Ich habe in einem Clip, der diese Woche wieder aufgetaucht ist, einen respektlosen, kindischen Witz gemacht. Es ist für mich entscheidend, Verantwortung zu übernehmen, da mir bewusst ist, dass das unangebracht war", schreibt Jake laut Us Weekly auf seinem Profil. Weiter betont er, der kurze Ausschnitt zeige nicht, wie er wirklich sei und auch nicht, wie er sich in seiner Beziehung zu Mika verhalten habe: "Ich lerne weiter aus dieser Situation und arbeite daran, den Menschen den Respekt entgegenzubringen, den sie verdienen." Bereits wenige Stunden zuvor hatten er und Mika in einem gemeinsamen Statement gegenüber Us Weekly erklärt: "Wir haben gesehen, dass Clips von uns aus unserer Beziehung kursieren und Leute schädliche und ungenaue Annahmen über unsere Dynamik machen." Die Darstellerin und ihr Ex stellen darin klar, dass sie fünf Jahre lang in einer "liebevollen, respektvollen Beziehung" gewesen seien.

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Mika und Jake ihre Verlobung am 2. Juni gelöst haben. Ein Sprecher bestätigte gegenüber Us Weekly, dass die beiden sich getrennt haben, nachdem das Interesse an Mikas Privatleben durch ihren Erfolg mit "Off Campus" stark gestiegen war. Die Schauspielerin und ihr Ex-Verlobter möchten sich demnach weiterhin unterstützen und sollen sich im Guten getrennt haben. Sie wünschen sich nun Privatsphäre und Respekt, während sie ihr Leben getrennt voneinander weiterführen. Mikas rasanter Karriereschub durch die Prime-Video-Serie sorgt allerdings weiterhin dafür, dass frühere Aufnahmen und Interviews des Ex-Paares im Netz besonders aufmerksam verfolgt und heiß diskutiert werden.

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Getty Images Mika Abdalla beim Amazon Upfront im Beacon Theatre in New York City, 11. Mai 2026

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Instagram / mika.abdalla Jake Short und Mika Abdalla, Dezember 2022

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Getty Images Jake Short bei "Actors Rising" von The Actor Awards und Elle im Castillo Del Lago, Los Angeles, 26. Februar 2026

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